Окупанти розстріляли АЗС в Ромнах: загинув чоловік

Прокуратура розпочала розслідування.

Роменська окружна прокуратура здійснює досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни.

Слідство встановило, що 5 березня в Ромнах військовослужбовці збройних сил Російської Федерації обстріляли з кулемета автозаправну станцію.

Під обстріл потрапило авто на заправці, а також перехожий. 26-річний водій загинув на місці, двоє пасажирів та пішохід отримали вогнепальні поранення.