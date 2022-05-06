Окупанти розстріляли бійців "Азову", які мали евакуювати цивільних з "Азовсталі" в Маріуполі

Окупанти розстріляли бійців "Азову", які мали евакуювати цивільних з "Азовсталі" в Маріуполі

На території заводу "Азовсталь" в Маріуполі під час припинення вогню російські окупанти з ПТРК підбили автомобіль, який рухався, щоб евакуювати цивільних. У результаті один боєць загинув, шестеро поранені.

Про це 6 квітня повідомив полк "Азов" в Telegram.

"Під час режиму припинення вогню на території заводу "Азовсталь" росіянами, застосувавши ПТРК, було підбито автомобіль. Це авто рухалось до цивільних для того, аби їх евакуювати з території заводу. У результаті обстрілу 1 боєць загинув та 6 поранені. Ворог продовжує порушувати всі домовленості та не дотримуватись гарантій безпеки при евакуації цивільного населення", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, Кремль вирішив повторити "виставу" 9 травня в заблокованому Маріуполі через вісім років після "параду полонених" в Донецьку. Для цього, крім військовополонених, планують перевдягати у форму цивільних.

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