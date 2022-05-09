Окупанти розстріляли евакуаційну колону, яка їхала із Мелітополя до Запоріжжя - мер

Російські окупанти обстріляли евакуаційну колону, яка їхала із Мелітополя до Запоріжжя через Оріхів Запорізької області.
Чи є постраждалі - невідомо. Обстріл стався у неділю, 8 травня.
Про це у прямому ефірі повідомив мер Іван Федоров.
"Ті, хто їхав через Оріхів вчора, витратили на дорогу 12 годин, потрапили під обстріл, а ті, хто їхав через Василівку – вже третій день стоять на фашистському блокпості та рашисти їх не пропускають в бік Запоріжжя. В цій колоні є діти, жінки, літні люди", - сказав Федоров.
Мер міста додав, з Мелітополя виїхало понад 60% городян - це від 60 до 70 тисяч мешканців. За його словами, загарбники не узгоджують з міською владою "зелений" коридор уже понад місяць, тому люди змушені самостійно евакуюватися.
"Сьогодні залишається великий запит на евакуацію з Мелітополя, але російські окупанти не узгоджують з міською владою "зелений" коридор уже понад місяць. Люди дістаються приватним транспортом у Запоріжжя, і це справжній челендж", — наголосив мер Мелітополя.
Нагадаємо, в тимчасово окупованому РФ Мелітополі колаборанти змушують школярів надягати георгіївські стрічки і розповідати віршики про війну.
Читайте також:
- Росія завдала ракетного удару по Полтавщині: "приліт" - в об'єкт інфраструктури
- "Отпели, отплясали", плитку зіпсували”: військові РФ знімають святкування 9 травня у містах окупованої Херсонщини
- Протягом доби окупанти 24 рази обстріляли житлові райони Луганщини - ОВА