Окупанти розстріляли евакуаційну колону, яка їхала із Мелітополя до Запоріжжя - мер

Російські окупанти обстріляли евакуаційну колону, яка їхала із Мелітополя до Запоріжжя через Оріхів Запорізької області.

Чи є постраждалі - невідомо. Обстріл стався у неділю, 8 травня.

Про це у прямому ефірі повідомив мер Іван Федоров.

"Ті, хто їхав через Оріхів вчора, витратили на дорогу 12 годин, потрапили під обстріл, а ті, хто їхав через Василівку – вже третій день стоять на фашистському блокпості та рашисти їх не пропускають в бік Запоріжжя. В цій колоні є діти, жінки, літні люди", - сказав Федоров.

Мер міста додав, з Мелітополя виїхало понад 60% городян - це від 60 до 70 тисяч мешканців. За його словами, загарбники не узгоджують з міською владою "зелений" коридор уже понад місяць, тому люди змушені самостійно евакуюватися.

"Сьогодні залишається великий запит на евакуацію з Мелітополя, але російські окупанти не узгоджують з міською владою "зелений" коридор уже понад місяць. Люди дістаються приватним транспортом у Запоріжжя, і це справжній челендж", — наголосив мер Мелітополя.

Нагадаємо, в тимчасово окупованому РФ Мелітополі колаборанти змушують школярів надягати георгіївські стрічки і розповідати віршики про війну.

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