Окупанти розстріляли людей у Кремінній, які намагалися евакуюватися: четверо осіб загинули

Люди намагалися виїхати з міста на власному транспорті.

Зранку 18 квітня російські окупанти розстріляли жителів Кремінної, які намагалися евакуюватися на власному транспорті. В результаті обстрілу загинуло четверо осіб, також важкопоранена людина.

Про це повідомив голова Луганської ОДА Сергій Гайдай.

"Росіяни відкрили вогонь по автомобілю з мирними мешканцями. Загинули четверо осіб. Одна важкопоранена людина ще на місці подій. Медики не можуть до неї дістатися через нескінченні обстріли", - сказав він.

Гайдай також повідомив, що наразі контроль над містом Кремінна втрачений, точаться вуличні бої.

Нагадаємо, Ірина Верещук повідомила, що 18 квітня гуманітарні коридори в Україні не працюватимуть.

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