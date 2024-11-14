Окупанти розстріляли мирну жительку Донеччини: подробиці від прокуратури (фото)

Російські війська розстріляли мирну жительку на околицях села Терни Донецької області.

Про це повідомив Офіс генпрокурора.

Російські військові 10 листопада скоїли черговий воєнний злочин на Донеччині. Коли окупанти перебували на околицях села Терни, то побачили місцеву жительку, яка йшла вулицею вздовж зруйнованих ворогом будинків. Росіяни відкрили по жінці вогонь зі стрілецької зброї і вбили її.

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Наразі проводяться невідкладні слідчі (розшукові) дії задля встановлення всіх обставин події та ідентифікації жертви.

За процесуального керівництва Донецької обласної прокуратури розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом вчинення воєнного злочину, що спричинило загибель людини.

Російські війська розстріляли мирну жительку Донеччини / Фото: Донецька обласна прокуратура

Нагадаємо, російські загарбники, ймовірно, впритул розстріляли щонайменше двох беззбройних українських військовополонених у Курській області.

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