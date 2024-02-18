Окупанти розстріляли полонених українських військових на позиції "Зеніт" в Авдіївці - DeepState

Російські окупанти розстріляли шестеро полонених українських воїнів на позиції Музей ("Зеніт") в Авдіївці, які залишилися під час відходу української армії.

Побратими впізнали воїнів з відео, яке нещодавно поширилося пропагандисти у Мережі, повідомляють аналітики DeepState.

На кадрах видно розстріляні тіла, які лежать у приміщенні Гаража №1. Музей знаходився на території колишньої в/ч Зеніт.

"Через те, що позиції декілька днів були в оточенні, всім, хто був ходячий, довелося з боєм прориватися до основних сил. На жаль, було 4 неходячих хлопців (поранені) та 2 ще ходячих, які не мали шансів без евакуації пробитися", - йдеться у дописі.

Аналітики DeepState відтворили коротко хронологію тих подій:

"Прорвавшись до Царської охоти через трубу, ворог потім використав ще один вихід у 1500 метрах вище Зеніту. І відповідно, почав там закріплюватися. Кацапи продовжили тиск з Опитного, рухаючись до свої співвиродків там. Об'єднавшись, вони утворили оточення "Зеніту".

Довгий час не приймалося рішення про відхід, аж поки 13.02 не почало закінчуватися БК та запаси води. Була невдала спроба деблокуватися як раз бійцями, які були потім розстріляні. Розуміючи вже трагедію та безперспективність оборони, було дано команду прориватися з боєм малими групами. Тут трапився неприємний інцидент, який вже описував інший боєць в інстаграмі, коли командир сказав про поранених "Кидайте їх нафіг і спалюйте все". Біда ще в тому, що це почув саме поранений боєць.

14.02 почався вихід малими групами, а пораненим пообіцяли евакуацію, яка мала прибути 15.02. З 5 пораненими залишився один із вцілілих бійців. Інший боєць "Панда" перед смертю напише: "Мені пох*й, що зі мною буде, а хлопців шкода". Наступного дня, орієнтовно з 12 години на позицію прийшли кацапи, а вже 16.02 в кацапських медіа з'явилися кадри розстріляних бійців.

За припущеннями українських аналітиків, українські військоволонені були розстріляни одразу після того, як до них зайшли росіяни. Це 15 лютого.

"Ще один із бійців перед смертю встиг написати "ні хліба, ні х*я, і води залишилося пів пляшки". На кадрах з тілами один з бійців так і залишився тримати ту пляшку після смерті. Серія помилок і затягування з рішучими діями привели до такої трагедії. А ворог вчергове довів, що йому байдуже на всі правила війни", - написали в DeepState.

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Ростріляні захисники, найімовірніше, воїни 110-ї бригади імені Марка Безручка

Позицію "Зеніт" утримували воїни 110-ї окремої механізованої бригади імені Марка Безручка. Серед них 30-річний молодший сержант та бойовий медик із Дніпропетровщини "Джанго", який два роки воював в Авдіївці в складі 110-ї бригади ЗСУ. У суботу, 17 лютого, у Мережі розлетілося відео, на якому бойовий медик розмовляє по відеозв’язку із рідних про критичну ситуацію. "Джанго" розповідав, що він і його поранені побратими опинились на "Зеніті".

Виданння "Слідство.Інфо" поговорило з рідною сестрою "Джанго". За її словами, він зателефонував до неї о 7 ранку на Instagram доньки. Він встиг повідомити, що поранений з осколком у спині, не може ходити.

"Я не встигла прокинутисяся, дивлюсь, брат лежачий, а два дні до цього з ним не було ніякого зв’язку", - розповідає Катерина.

Подальша розмова між братом і сестрою потрапила в соцмережі, хоча сама жінка каже, що нічого не публікувала. Вона скинула запис розмови тільки родичам.

Загалом у приміщенні колишньої шахти, що слугувала тимчасовим шпиталем, знаходилось п’ятеро поранених бійців бригади та один військовий, котрий був здоровим, але вирішив залишитись з пораненими побратимами.

"Їм (пораненим -ред.) сказали, щоб вони чекали машину, а всіх цілих забрали. І вони цю машину чекали півтори доби. І коли вони зрозуміли, що ніхто за ними не приїде, то почали всім дзвонити. "Джанго" коли мені дзвонив, у нього такі болі були, його там обкололи всім, що в них залишалось, але медикаменти закінчувались і їжа теж", - сказала жінка.

Бойовий медик із Дніпропетровщини "Джанго" 110-ї бригади. ФОТО: скрин

Через кілька годин він знову написав Катерині, що їх залишили помирати і за ними ніхто не приїде. І в обід зять Катерини знову по відеозв’язку набрав "Джанго", під час якої побачив, як зайшли в шахту росіяни і сказали всім виходити та вимкнути телефони: "Встали, вийшли, ми вас нести не будемо".

"Брат сказав, що командування домовилось, щоб їх забрали росіяни, бо наші до них вже не дістануться. Брат у цій Авдіївці два роки, без відпустки, без ротації. Я сподіваюсь, що вони їх там, у Донецьку, підлікують, у нього ноги опухлі. Хоч би їх не розстріляли", - сказала Катерина.

Пізніше воїн 110-ї бригади Віктор Біляк повідомив виданню, що був із пораненими бійцями на "Зеніті" до його евакуації звідти. Журналісти побачили відео в російських пабліках, де видно убитих у формі ЗСУ, один з них з перебинтованою головою. За його словами, відео зняте на позиції "Зеніт". В одного з убитих на руці є татуювання у формі хреста. Віктор Біляк ідентифікував цього чоловіка, як Андрія Дубницького з позивним "Байрактар" - воїна 110 бригади. 14 лютого він залишався на цій позиції разом з іншими пораненими.

Нагадаємо, ми пубілкували розповіді військових, які вибралися із пекла Авдіївки.

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