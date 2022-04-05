Окупанти розстрілювали всіх, хто їхав: Дмитро Комаров показав моторошне відео з траси під Києвом

Після розстрілу мирних мешканців окупанти замінували авто з тілами загиблих.

Український журналіст і телеведучий Дмитро Комаров поділився моторошним відео із розстріляними машинами людей, які намагалися евакуюватися.

На сторінці в Facebook знаменитість розмістив ролик, який зняв сам на трасі у Київській області. Він зазначив, що лише на відрізку 200 метрів він побачив три автомобілі. В одному з них була літня пара, в іншому – молода, в третьому тіло згоріло. Після розстрілу мирних мешканців окупанти замінували авто з тілами загиблих.

Опубліковано Дмитром Комаровим Вівторок, 5 квітня 2022 р.

"Свідоцтва злочинів. Підходити не можу, бо попередили, що з великою ймовірністю заміновано. Чекають на саперів. Видно постріли у лобове скло та у двері. Тут просто стояли російські війська і всіх, хто просто їхав трасою, розстрілювали", – прокоментував Комаров.

Нагадаємо, раніше Комаров показав перші кадри звільненого Гостомеля Київської області.

Зокрема, ведучий показав моторошне відео, яке зняв у ЖК "Покровський" – тому самому житловому комплексі, який один з перших піддався атаці російських окупантів у Гостомелі.

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