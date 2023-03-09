Окупанти розуміють, що Маріуполь скоро буде звільнено - мер міста

Російсько-окупаційна "влада" розуміє, що український контрнаступ неминучий і скоро Маріуполь буде звільнено.

Про це розповів мер міста Вадим Бойченко під час брифінгу в Українському медіа-центрі у четвер, 9 березня.

За його словами, українські війська мають успіх у напрямку Маріуполя. Вони знищили декілька важливих вузлів, зокрема у порту, де окупанти ремонтували техніку та декілька складів з боєкомплектами. Також удари ЗСУ призвели до збоїв у логістиці росіян. Тепер вони скаржаться, що не вистачає зброї.

"Росіяни думали, що Маріуполь – це тил, але ситуація змінилася. Наразі вони призупинили ремонтні роботи у місті. Адже вони розуміють, що український контрнаступ скоро буде відбуватися і Маріуполь буде деокуповано", - сказав Вадим Бойченко.

Інформацію про пересування російських військових чи їх бази надають члени Маріупольського руху опору, ризикуючи власним життям.

Україна готується до контрнаступу

Колишній радник Офісу президента Олексій Арестович вважає, що Україна вже повністю готова до контрнаступу. За його словами, військове командування України чекає на хорошу погоду, тож контрнаступ може розпочатися в середині квітня.

Подібний прогноз озвучив військовий експерт Роман Світан. Він поясниа, що починати наступ краще тоді, коли погода суха, адже чорнозем на Донбасі такий, що "танк може по саму башту опинитися в багнюці". Те ж стосується і приазовських степів.

На думку військовослужбовця ЗСУ Євгена Карася, напрямком весняного контрнаступу ЗСУ будуть Мелітополь та Бердянськ, звільнення яких дозволить деокупувати Крим.

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