Окупанти руйнують, українці прибирають: рятувальники та волонтери розчищають Тростянець після "руского міра" (фото)

Місто Тростянець Сумської області поступово відроджується після деокупації від російських військ.
Щодня рятувальники, комунальні служби та небайдужі люди розчищають завали, які залишили після себе російські солдати.
Про це написав голова Сумської ОВА Дмитро Живицький та опублікував фото.
"Сьогодні в чергове розбирали завали у Тростянці. Дякую усім людям доброї волі за згуртованість та сродну працю! Ми непереможні! Слава Україні!", - коротко підписав допис очільник області.
На розміщених фотографіях видно масштаби руйнувань, завданих російськими вбивцями, які думали окупувати Тростянець і влаштувати на українській землі кремлівські порядки уструю.
Варто зазначити, що російські окупанти обстрілюють Сумську область майже вздовж усього державного кордону. На думку голови обласної військової адміністрації Дмитра Живицького, що загроза повернення росіян залишається.
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