Окупанти "самоліквідувалися" на Мелітопольському напрямку – підірвалися на своїх мінах

У тимчасово окупованому селищі Михайлівка Запорізької області ввечері 31 липня пролунали потужні вибухи – окупанти підірвалися на власних мінах.

Про це "24 Каналу" розповів мер Мелітополя Іван Федоров.

За його словами, військові РФ підірвалися на своїх мінах, які розкидали по території селища. На місце події одразу виїхала швидка допомога та окупаційна військова адміністрація.

Федоров також зазначив, що концентрація противника на території тимчасово окупованого Мелітополя надвелика.

"На жаль, сьогодні ми точно не можемо сказати, що ворожих військ, боєприпасів, військової техніки стає менше. Навпаки, її стає більше. Але і ліквідації окупантів також стає більше", - сказав він.

Нагадаємо, у Маріуполі партизани отруїли російських офіцерів, подробиці.

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