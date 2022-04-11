Окупанти ще з Грузії вивозили унітази: у світі під посольства РФ зносять "подарунки" для їхніх мародерів

Окупанти ще з Грузії вивозили унітази: у світі під посольства РФ зносять "подарунки" для їхніх мародерів

Росіяни навіть крадуть шпильки для волосся.

"Не можуть дозволити собі навіть найпростіші речі" - президент Зеленський розповів про тотальну бідність, у яку Росія загнала свій народ. Саме це, на думку глави держави, спонукає загарбників вивозити з України все, що становить будь-яку цінність. Саме, щоб показати світу, за чим полює російська армія, вбиваючи українців, зібралися активісти одразу в кількох містах.

Про це йдеться в ТСН.

Скривавлений одяг, дитячі іграшки, пральна машина, посуд чи банка "Нутелли" - до московської амбасади у Лондоні зносять "подарунки" для російських мародерів. Організатори акції кажуть, хочуть, аби світ побачив, що крадуть і за що вбивають російські військові в Україні.

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«Показати людям, що крадуть росіяни - пральну машину, жіночу спідню білизну, чи навіть мій друг, який зараз в армії, розповів, що коли росіяни вивертали кишені, вони знайшли навіть дитячі заколки, шпильки для волосся...», - заначають активісти.

Таких акцій зараз дедалі більшає по усьому світу. У Бельгії серед речей виділяється привезений грузинськими активістами унітаз. «В 2008 році це теж виносили з Грузії, тому Росія оснащена добре українськими і грузинськими унітазами», - кажуть активісти.

Дії російських мародерів - потрапили на камери спостереження в Ірпені - загарбники кувалдою виламували двері квартир у житловому комплексі, аби винести все, що становить бодай якусь цінність. І вивезти, покинувши тіла товаришів, та зекономивши місце для килима чи ноутбука. Таку поведінку росіян президент Зеленський пояснює тотальною бідністю, у яку сусідню країну загнала влада. «Десятки тисяч російських військових були просто шоковані нормальним життям. Вони шоковані містами і селами, в яких люди жили і не бідували. Шоковані побутовою технікою в будинках. Шоковані тим, що людям вистачає нормальної їжі», - заявив він.

Активісти показали світу що краде російська армія, вбиваючи українців

Нині українська влада готується передати західним партнерам нові санкційні списки, до яких, зокрема, потрапила й компанія "СДЭК-Глобал", котра допомагала росіянам доправляти додому награбоване. Активісти, тим часом, планують нові заходи, аби світ не забував справжнє обличчя російського агресора.

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