Категорія
Війна
НаживоУсі публікаціїЕксклюзив ТСНУкрaїнaПолітикаВійнаГламурПроспортЛедіЗдоров’яАстрологіяВідеоРецептиСпецпроєктиЕкономікаФотоКиївЛьвівЦікaвинкиКоронавірусВипуски ТСНСвітТуризмАвтоНаука та ITДопомогаІнтерв’юІнфографікаПодкастиКіберспорт
Мова сайту
Русская версия
Мова сайту
In English

Окупанти ще з Грузії вивозили унітази: у світі під посольства РФ зносять "подарунки" для їхніх мародерів

Дата публікації
Перегляди
2651
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Окупанти ще з Грузії вивозили унітази: у світі під посольства РФ зносять "подарунки" для їхніх мародерів

Telegram/Беларускі Гаюн

Росіяни навіть крадуть шпильки для волосся.

"Не можуть дозволити собі навіть найпростіші речі" - президент Зеленський розповів про тотальну бідність, у яку Росія загнала свій народ. Саме це, на думку глави держави, спонукає загарбників вивозити з України все, що становить будь-яку цінність.  Саме, щоб показати світу, за чим полює російська армія, вбиваючи українців, зібралися активісти одразу в кількох містах.

Про це йдеться в ТСН.

Скривавлений одяг, дитячі іграшки, пральна машина, посуд чи банка "Нутелли" - до московської амбасади у Лондоні зносять "подарунки" для російських мародерів. Організатори акції кажуть, хочуть, аби світ побачив, що крадуть і за що вбивають російські військові в Україні.

«Показати людям, що крадуть росіяни - пральну машину, жіночу спідню білизну, чи навіть мій друг, який зараз в армії, розповів, що коли росіяни вивертали кишені, вони знайшли навіть дитячі заколки, шпильки для волосся...», - заначають активісти.

Таких акцій зараз дедалі більшає по усьому світу. У Бельгії серед речей виділяється привезений грузинськими активістами унітаз. «В 2008 році це теж виносили з Грузії, тому Росія оснащена добре українськими і грузинськими унітазами», - кажуть активісти.

Дії російських мародерів - потрапили на камери спостереження в Ірпені - загарбники кувалдою виламували двері квартир у житловому комплексі, аби винести все, що становить бодай якусь цінність. І вивезти, покинувши тіла товаришів, та зекономивши місце для килима чи ноутбука. Таку поведінку росіян президент Зеленський пояснює тотальною бідністю, у яку сусідню країну загнала влада. «Десятки тисяч російських військових були просто шоковані нормальним життям. Вони шоковані містами і селами, в яких люди жили і не бідували. Шоковані побутовою технікою в будинках. Шоковані тим, що людям вистачає нормальної їжі», - заявив він.

Активісти показали світу що краде російська армія, вбиваючи українців

Активісти показали світу що краде російська армія, вбиваючи українців

Нині українська влада готується передати західним партнерам нові санкційні списки, до яких, зокрема, потрапила й компанія "СДЭК-Глобал", котра допомагала росіянам доправляти додому награбоване. Активісти, тим часом, планують нові заходи, аби світ не забував справжнє обличчя російського агресора.

Читайте також:

Французи визначились з головними кандидатами в президенти: чи втратить прихильник України Макрон посаду

Грузинський і литовський депутати приєднались до українського війська, щоб "на коліна поставити москалів"

Військові не пускають ворога до Вугледара, а той гатить по місту важкою артилерією

Росія застосовує репресії до "інакодумців" і ростить наступників Павликів Морозових

"Миколаїв не здамо": Кім розповів про проблеми в області і що йому сниться у час війни

Наступна публікація