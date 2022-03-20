Окупанти щодня обстрілюють Харків: найбільший ринок "Барабашово" після "Градів" відновленню не підлягає

Порожні вулиці, порожні трамваї, що стоять на рейках, порожні будинки і постійна канонада над містом і заграва - так нині виглядає Харків.

Найбільший ринок у Східній Європі, проіснував 30 років, за добу перетворився на згарище.

Про це йдеться в ТСН.

"Відновленню цей ринок не підлягає, усі люди лишились бідними. Ви уявляєте, які тут суми були, люди двадцять-тридцять років працювали, наживали, ви ж розумієте, я підприємець, не має грошей, готівки», - кажуть працівники.

Усі ятки і товар згоріли. Містяни втратили роботу і гроші. Рятувальники дві доби ліквідовували пожежу. Росіяни Харківський ринок рознесли з систем залпового вогню «Град». «Товариш, який має магазин поруч, лишив машину біля моєї, він біг дивитись, коли почався обстріл, і там біля попав снаряд, і його на смерть», - розказує місцевий підприємець.

Порожні вулиці, порожні трамваї, що стоять на рейках, порожні будинки і постійна канонада над містом і заграва - так нині виглядає Харків. «Ось вже третя година пішла і починаються постріли, спокійно відносно, але через кожних дві-три години йде обстріл», - кажуть містяни.

Місто живе і в ньому далі живуть - люди і щодня поки весь світ спостерігає- вони борються за життя.

«Тут хата побудував, хату облаштував. Другу світову пережив, було 5 років, а зараз куди виїжджати з рідного міста», - каже Володимир.

Колишній інженер-конструктор який пропрацював все життя на авіаційному заводі тепер і гадки не має, що буде завтра і чи доживе після таких масштабних ударів по місту. «Якщо пішло на те - тут родився і тут буду вмирати, лише не від цих придурків», - переконує чоловік.

Вітер гойдає електричні дроти, які розірвані вибуховою хвилею висять над дорогою. Розбитим тротуаром через вирви пробираються дві жінки, вони навантажені пакунки. Вікторія з 82-річною мамою мешкають у двох і допомогти їм нікому. Від початку російського вторгнення - живуть під обстрілами і вдень ще й намагаються добігти до гуманітарки, бо магазини практично не працюють.

Випалені цілі поверхи і багатоповерхівки, купи скла й цегли біля під’їздів. Ці дві панянки у під’їзді лишились майже самі -мешкають у розбитому будинку.

Через обстріли у Харкові загинули чоловік та 9-річна дитина

Щодоби, щогодини в Харкові рвуться снаряди та ракети і гинуть мирні люди. Снаряди влітають у стіни, парковки, торгові центри і трамвайні депо. «Руйнують, щоб нам завдати шкоди, нанести збитків, щоб місцеве населення не могли ніде сховатися, вони багато чого роблять і місцеве населення страждає», - кажуть люди.

У центрі Харкова рятувальники продовжують розбирати завали, адміністративні будівлі зруйновані ущент. Таких руйнувань щодоби у Харкові більшає, адже окупанти не припиняють розстріли цивільної інфраструктури міста. Однак Харків стоїть і борониться від навали орди.