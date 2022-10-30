Окупанти щось задумали: експерт пояснив, як відбуватиметься звільнення Херсона

Експерт наголосив, що російське угруповання військ на правому березі Дніпра опинилося у скрутному становищі.

Для Путіна вкрай важливо утримати Херсон, тому що це єдиний обласний центр, який окупанти змогли захопити від 24 лютого.

Про сценарій деокупації Херсона розповів військовий експерт Андрій Риженко в інтерв'ю "УНІАН".

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"Зараз росіяни щось задумали. Херсон їм потрібен - це єдиний обласний центр, який вони взяли. Їм важлива Каховка, тому що це вхід в Північно-Кримський канал, без якого Крим жити не може. Зараз вони малюють для свого зомбованого населення, щоб показати, що вони повинні піти з Херсона під якимось слушним приводом", — каже Риженко.

На його думку, під час звільнення у Херсоні не буде вуличних боїв.

"Вуличні бої нам не потрібні. Тому що, по-перше, ми втрачаємо своїх солдатів, по-друге, ми втрачаємо місцеве населення, по-третє навіщо ці бої, якщо їх можна вигнати іншими способами", — поясник експерт.

Риженко наголосив, що українські війська не б'ють в "лоб", щоб уникнути великих втрат. Вони працюють або мобільними групами, або намацують слабкі місця росіян.

За його словами, становище росіян на правому березі Дніпра ускладнене, зокрема через відсутність шляхів забезпечення. Експерт звернув увагу, що зараз усі мости через Дніпро та Інгулець виведені з нормальної експлуатації, у зв'язку з чим забезпечення 25-тисячного угруповання росіян на правому березі дуже ускладнене.

Контрнаступ на Херсонщині

Військовослужбовці ЗСУ крок за кроком звільняють Херсонщину. Наші захисники деокупували вже понад 90 населених пунктів у Херсонській області. Заступниця міністра оборони Ганна Маляр пояснила, чому просування ЗСУ на Херсонщині відбувається не так швидко, як сподівалися багато українців.

Водночас, президент Володимир Зеленський пояснив, що російські війська, попри заяви командування РФ, не залишають Херсон, всі найбільш боєздатні окупаційні підрозділи залишаються на місці.

Сьогодні, 30 жовтня, у Генштабі ЗСУ повідомили, що РФ відводить артилерію з правобережної частини Херсонщини та змушує українців виїжджати з міст.