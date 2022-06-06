Окупанти шалено обстріляли Нью-Йорк, але військові "насипали" і їм мін

Після масованих учорашніх авіанальотів, сьогодні російські війська накривають це містечко на Донеччині з артилерії та мінометів.

Але у наступ ворог не йде, українська армія тримає оборону і навіть огризається, йдеться в ТСН.

Нью-Йорк під шаленим обстрілом, у попередні дні російська авіація намагалася його знищити авіацією, сьогодні накривають мінометами та артилерією. Ближче до лінії фронту – все більше побитих хатів, парканів, завалена деревами дорога. На самі позиції доводиться уже забігати. Тут оборону тримає боєць на псевдо «Шах». Хлопець на слух визначає, що снаряд не до позицій. «Зараз – це з перельотом, це туда, в бік Нью-Йорка, по селу це вже», - каже він.

Нью-Йорк ворог атакує з трьох боків, учора кілька разів за день маленьке містечко на Донеччині атакував російський гелікоптер, поки ближче до вечора його не збили з сусідньої позиції. Тому сьогодні працює лише ворожа артилерія та міномети, але щільно.

Також читайте Військові показали відео з дронів, як вибивали із Бузової на Київщині окупантів

Уже з підвалу командир зв’язується зі своїми на позиціях, довгі секунди очікування і от вони , заповітні цифри 4.5.0 - це означає, всі живі, всі здорові.

А от за здоров’я ворогів мінометники не ручаються. Кілька хвилин на підготовку і перші міни летять уже по ворожих позиціях. Починається дуель мінометних батарей. «В них вистачає, я так розумію, набоїв – ми не відстаємо від них, ми налаштовані по-бойовому, дух піднятий, ми захищаємо свою землю», - кажуть бійці.

Читайте також:

У День журналіста ТСН показала залаштунки, як готується марафон "Єдині новини"

Мешканці сіл на Житомирській трасі повертаються до понівечених будинків: у кожного своя історія втечі від війни

До церкви, з якої священник МП позабирав все майно, нові парафіяни несуть ікони