Окупанти шантажують українців, змушуючи ставати донорами для армії кремля

У такий спосіб росіяни намагаються “рятувати” нескінченний потік поранених російських окупантів.

Спостерігається чергова хвиля примусової здачі крові для солдатів РФ серед бюджетників та соціально вразливої верстви населення тимчасово окупованих територій України. У такий спосіб росіяни намагаються “рятувати” нескінченний потік поранених російських окупантів.

Про це повідомляє Центр національного спротиву.

У Центрі нацспротиву зазначили, що у загарбаному Маріуполі колаборанти складають обов’язкові плани кількості донорів серед освітян, працівників ЖКГ та тих громадян, які отримують “субсидії”. За невиконання “плану” люди ризикують не отримати виплати.

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На ТОТ Херсонщини колаборанти систематично організовують працівників бюджетної сфери для здачі крові. Для цього мобільний комплекс забору донорської крові їздить по районних центрах.

"Усіх небайдужих громадян закликаємо повідомляти про тих, хто пішов на співпрацю із ворогом та підтримує окупаційні війська московії за цим посиланням", – зазначили у Центрі національного спротиву.

Нагадаємо, росіяни окупували Дальнє на Донеччині. Динаміка боїв за село, на жаль, останні дні була не на нашу користь.

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