Окупанти штурмують Маріуполь, обстрілюють Харків та відступають з-під Києва: нічне зведення штабу

Водночас росіяни намагаються створити окупаційні адміністрації у тимчасово окупованих районах Сходу та Півдня.

Російські окупанти зазнали значних втрат в особовому складі та техніці і не досягли успіху у блокуванні та захопленні Києва. Загарбники були вимушені тимчасово відмовитися від виконання цієї затії.

Про це йдеться у нічному зведенні штабу за підсумками 31 березня.

Росіяни посилюють угрупування військ за рахунок підрозділів зі складу Східного воєнного округу. Вони намагаються сформувати окупаційні адміністрації в межах тимчасово захоплених районів Донецької, Луганської, Запорізької та Херсонської областей.

Генштаб припускає, що противник, імовірно, намагатиметься зберегти військову присутність з веденням бойових дій у південних та східних регіонах України.

Полісся

На Волинському напрямку без змін.

На Поліському напрямку ворог здійснює перегрупування військ. Росіяни вивели до Білорусі близько 5 БТГр. Після відновлення боєздатності виведені підрозділи скоріш за все перемістять на інші напрямки.

Угруповання сил і засобів оборони Києва продовжує вести ударно-пошукові дії на Житомирському та Ніжинському напрямках.

Сіверщина і Слобожанщина

На Сіверському напрямку окупанти відводять частини військ під прикриттям окремих підрозділів зі складу 1-ї танкової армії.

На Слобожанському напрямку ворог продовжує блокувати Харків, здійснює артилерійські обстріли, аби знищити інфраструктуру та житлові квартали міста.

У районі на південь від Ізюма загарбники намагаються зломити спротив українських захисників, витіснити підрозділи Сил оборони із займаних позицій та продовжити наступ у напрямку на Слов’янськ. Проте без успіху.

Продовжується вогневе ураження противника, який розосереджений в районі населених пунктів Ізюм, Кам’янка, Тихоцьке, щоб недопустити його подальшого просування до Слов’янська та Барвінкового.

Донбас

На Донецькому напрямку противник активних наступальних дій не проводив. Ворог зосередився на продовженні штурму Маріуполя. Проте наразі утримується кругова оборона міста.

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Окупанти посилили угруповання 58-ї загальновійськової армії за рахунок введення до його складу БТГр з переміщених з невизнаної Абхазії військових.

Українські військові відбили спроби обходу противником позицій наших військ в районах Попасної та Новотошківського.

Відбито наступ противника в районі Мар’їнки.

Південь

На Південнобузькому напрямку противник намагався наступати у напрямку населеного пункту Олександрівка Миколаївської області.

Раніше президент Володимир Зеленський розповів, що ситуація на Півдні та Донбасі залишається вкрай складною.

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