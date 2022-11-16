Окупанти штучно створюють гуманітарну кризу на ТОТ і примусово вивозять людей на південь Росії

Росія "евакуйовує" українців до своїх південних регіонів для того, аби виправити там демографічну ситуацію.

Про це повідомляє Центр національного спротиву.

Така евакуація відбувається примусово – фактично Москва спочатку генерує гуманітарну кризу в регіоні й вивозить звідти заклади медицини, освіти й аптеки.

"Коли життя вже в місті немає, то мешканцям розповідають про наступ ЗСУ й бомбардування, та встановлюють дедлайни, які психологічно тиснуть на людей. Хоча подібного потім не відбувається. В результаті, коли цивільне населення з тимчасово окупованих територій, переважно з Херсонщини, піддається паніці, то їх "евакуюють" до Південного Федерального округу РФ. Зокрема Краснодарського та Ставропольського країв. При цьому виїзд до вільної України закривають, що руйнує міф пропагандистів Москви про турботу про населення. Всі місцеві, які лишаються, вимушені жити в умовах продовольчої та гуманітарної кризи. Водночас репресії проти мирного населення посилюються", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що українців переселяють до регіонів, які за останні десятиліття активно заселяють народи Кавказу.

Відтак Кремлю необхідно збалансувати демографічну ситуацію в регіоні. Адже в Кремлі не відкидають сценарію активних визвольних рухів народів, які населяють РФ.

Для депортації людей уряд РФ ухвалив окрему постанову під номером 1876. Згідно з нею депортовані українці отримуватимуть одноразову допомогу в 100 тис. російських рублів, а держава відшкодовує придбання житла.

"Проте це лише на папері, адже виплат немає. На місці українцям повідомляють, що треба донести "якісь нові довідки" й гроші не видають. Відтак механізм компенсації не працює. Також росіяни діють через дітей. Їх виманюють до тих самих регіонів під приводом оздоровлення в таборах, та потім батькам не повертають. Батьки виїздять за дітьми, але назад їх вже не пускають, бо в регіоні "воєнний стан", - пояснює Центр спротиву.

Центр національного спротиву закликає населення на ТОТ виїжджати на підконтрольні Україні території. Така можливість зберігається. Зокрема і через пункт пропуску Василівка (Запорізька обл.).

Примусова депортація дітей до Росії

Президент Володимир Зеленський розповів, що від початку повномасштабної війни Росія примусово вивезла з України близько 11 тисяч дітей.

Нещодавно також стало відомо про факти вивезення дітей з інтернатів Херсона. Їх поселили на базі психіатричної лікарні в Криму.

Мер Енергодара Дмитро Орлов також підтвердив інформацію, що окупанти вивезли з міста дітей до Краснодарського краю.

Дитяча омбудсменка Росії підтвердила, що усиновила хлопчика, якого незаконно вивезли з України.

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