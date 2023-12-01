Окупанти штурмували на кількох напрямках фронту: Генштаб ЗСУ відзвітував про відбиті атаки

За добу на фронті зафіксовано 82 бойових зіткнення.

Російські війська протягом 30 листопада вели штурмові дії на Куп’янському, Бахмутському та Мар’їнському напрямках, а також атакували на Лиманському, Авдіївському та Запорізькому напрямках. Водночас ЗСУ ведуть наступальну операцію на Мелітопольському напрямку.

Про це Генштаб ЗСУ повідомив 1 грудня.

Обстріли протягом 30 листопада

Протягом попередньої доби на фронті відбулося 82 бойових зіткнення. Окупанти влаштували один ракетний та 71 авіаційний удар, здійснили 80 обстрілів з РСЗВ по позиціях українських військ та населених пунктах. Внаслідок атак є поранені серед цивільного населення. Руйнувань та пошкоджень зазнали приватні житлові будинки та інша цивільна інфраструктура.

Ворожих авіаційних ударів зазнали Синьківка, Петропавлівка, Іванівка Харківської області; Торецьк, Новомихайлівка, Авдіївка Донецької області; Тягинка, Кринки Херсонської області.

Ворог також обстріляв з артилерії понад 130 населених пунктів Сумської, Харківської, Луганської, Донецької, Запорізької, Дніпропетровської, Херсонської та Миколаївської областей.

Ситуація на фронті

На Волинському та Поліському напрямках оперативна обстановка залишається без суттєвих змін.

На Сіверському та Слобожанському напрямках російські війська зберігають свою присутність у прикордонних районах, проводять активну диверсійну діяльність, щоб не допустити перекидання ЗСУ на загрозливі напрямки, нарощують щільність мінно-вибухових загороджень вздовж держкордону в Бєлгородській області.

На Куп’янському напрямку за підтримки авіації окупанти вели штурмові дії біля Синьківки, північно-східніше Петропавлівки Харківської області та Стельмахівки Луганської області. Сили оборони України відбили сім ворожих атак.

На Лиманському напрямку ЗСУ відбили шість російських атак у районах Серебрянського лісництва Луганської області та Торського Донецької області.

На Бахмутському напрямку ворог проводив штурмові дії поблизу Богданівки, Андріївки та Кліщіївки Донецької області. Українські війська відбили 24 атаки. Водночас ЗСУ продовжують штурмові дії південніше Бахмута, завдаючи ворогу втрат у живій силі та техніці, а також закріплюються на досягнутих рубежах.

На Авдіївському напрямку загарбники за підтримки авіації надалі намагаються оточити Авдіївку. Українські захисники стійко тримають оборону, завдаючи окупантам суттєвих втрат. Ворог провів безуспішні наступальні дії біля Степового, Новокалинового, Авдіївки, Тоненького, Сєверного, Первомайського Донецької області. Сили оборони України відбили там 20 атак.

На Мар’їнському напрямку російська армія за підтримки авіації проводила безуспішні штурмові дії в районах Мар’їнки та Новомихайлівки Донецької області. Там ЗСУ відбили 10 атак.

На Шахтарському напрямку ворог не проводив наступальних (штурмових) дій.

На Запорізькому напрямку загарбники 11 разів безуспішно намагалися відновити втрачене положення біля Роботиного Запорізької області. Українські війська відбили чотири ворожі атаки західніше Вербового Запорізької області.

Дії ЗСУ на фронті

Сили оборони України продовжують наступальну операцію на Мелітопольському напрямку, завдають окупаційним військам втрат у живій силі та техніці, виснажують ворога вздовж усієї лінії фронту.

На Херсонському напрямку українські війська утримують зайняті позиції на лівобережжі Дніпра, ведуть контрбатарейну боротьбу, завдають вогневого ураження по тилах противника.

Протягом 30 листопада авіація Сил оборони завдала 10 ударів по районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки та ще одного – по ЗРК противника.

Підрозділи ракетних військ уразили шість районів зосередження особового складу, озброєння та військової техніки, шість ЗРК, два склади боєприпасів, радіолокаційну станцію та дві станції радіоелектронної боротьби ворога.

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео: Ворог намагається оточити Авдіївку! Десятки атак і сила-силенна гарматного м'яса!

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