Окупанти штурмували Сєвєродонецьк з чотирьох напрямків: ЗСУ змусили їх відступили

Окупанти намагалися увірватися до Сєвєродонецька Луганської області одразу із чотирьох напрямків, але отримали гідну відсіч.

Російські окупанти вели наступальні та штурмові дії в районах Осколонівки, Пурдівки, Щедрищевого та Смолянинового. Наступ відбито, ворог зазнав втрат та був вимушений відійти на старі позиції.

Про це інформує голова ОВА Сергій Гайдай.

Попри невдалу спробу наступу на Сєвєродонецьк, артилерійські та мінометні обстріли житлових кварталів окупантами продовжилися. За даними Гайдая, у результаті обстрілів окупантів протягом минулої доби постраждав майже кожний підконтрольний населений пункт.

Також читайте В ISW попередили про плани окупантів щодо Херсонщини і Запоріжжя

Між Сєвєродонецьком та Лисичанськом зруйнований проліт мосту поблизу залізничного вокзалу. Російська армія зруйнувала: у Сєвєродонецьку за добу пошкоджено сім будинків, у Лисичанську – п’ять. Також по п’ять – у Тошківці та Нирковому. Чотири – у Врубівці, по три – у Гірському та Золотому, два – у Привіллі.

Ще не встановлена точна кількість зруйнованих будинків після обстрілів Новодружеська, де житловий фонд постраждав одразу на трьох вулицях. Як і у Врубівці, по якій ворог завдав авіаційний удар.

Крім того, 21 травня було затримано декілька людей, які фотографували військову техніку. Ними займатиметься СБУ.

"Позиції наших військ на фронті росіяни обстрілюють вдовж усієї лінії зіткнення поблизу Лисичанська та Сєвєродонецька. Протягом 21 травня відбито дев’ять атак, знищено п’ять танків, чотири артилерійські системи, десять одиниць бойової броньованої техніки та два автомобіля противника. Підрозділи ППО уразили один БпЛА "Орлан-10", - додав Сергій Гайдай.

Нагадаємо, українські військові знищили артилерійську установку окупантів завдяки сюжету російського каналу.

Читайте також: