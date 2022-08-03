Окупанти штурмували та наступали на Донбасі, проте безуспішно: особовий склад деморалізований

Російські війська 3 серпня проводили штурмові дії на низці напрямків Донбасу. Вони також робили спроби наступу на сході України, проте зазнавали поразки та відходили.

Зокрема, ЗСУ звели нанівець усі намагання окупантів просунутися в напрямках Мар’їнки та Білогірки.

Про це Генштаб ЗСУ повідомив у вечірньому зведенні 3 серпня.

Ситуація на Волинському, Поліському та Сіверському напрямках залишається без особливих змін. На останньому російські війська обстріляли зі ствольної артилерії райони населених пунктів Середина Буда, Рижівка та Журавка Сумської області.

На Харківському напрямку окупанти гатили з танків, ствольної та реактивної артилерії в районах населених пунктів Дуванка, Дементіївка, Золочів, Прудянка, Світличне, Питомник, Руська Лозова, Лісне, Руські Тишки, Черкаські Тишки, Петрівка, Михайлівка, Коробочкине, Стара Гнилиця, Мосьпанове, Пришиб, Перемога, Українка, Рубіжне, Верхній Салтів, Старий Салтів, Молодова та Велика Бабка. Загарбники також завдалиавіаудару неподалік від Прудянки.

Російська армія проводила повітряну розвідку безпілотником біля Петрівки, Федорівки та Дементіївки. Також вона задіяла засоби радіоелектронної боротьби у районах Іванівки, Студенка, Василенкового та Гетьманівки.

На Слов’янському напрямку окупанти обстрілювали з артилерії різних калібрів райони населених пунктів Протопопівка, Велика Комишуваха, Мечебилове, Гусарівка, Чепіль, Норцівка, Долина, Мазанівка, Краснопілля, Новопавлівка, Довгеньке, Дібрівне, Бражківка, Вірнопілля, Червоне, Карнаухівка, Рідне, Адамівка, Богородичне та Маяк.

На Краматорському напрямку російські війська влаштували обстріли біля Званівки, Стародубівки, Спірного, Сіверська, Верхньокам’янського, Пискунівки та Григорівки.

На Бахмутському напрямку противник гатив із танків, ствольної та реактивної артилерії у районах населених пунктів Бахмут, Бахмутське, Берестове, Соледар, Яковлівка, Зайцеве, Травневе, Кодема, Майорськ, Підгородне, Весела Долина, Покровське, Краснополівка, Білогорівка та Веселе. Окрім того, загарбники завдавали авіаударів поблизу Бахмутського, Соледара, Берестового, Яковлівки та Клинового.

Штурмові дії російська армія проводила в районі Берестового та в напрямках Володимирівка-Яковлівка, Покровське-Бахмут, Володимирівка-Соледар, Відродження-Кодема, Відродження-Зайцеве, Семигір’я-Кодема та Доломітне-Семигір’я. Усі ці спроби штурму були відбиті українськими військами. Захисники завдали окупантам втрат та відкинули їх назад.

На Авдіївському напрямку війська РФ обстрілювали з танків та артилерії райони Нью-Йорка, Красногорівки, Авдіївки, Пісків, Нетайлового та Кам’янки.

Водночас ворожі війська намагалися наступати у напрямках Новоселівка Друга-Красногорівка, Спартак-Авдіївка, Василівка-Красногорівка, Мінеральне-Авдіївка та на напрямку Донецьк-Піски. Окупанти успіхів там не зазнали та відійшли.

На Новопавлівському та Запорізькому напрямках загарбники влаштували обстріли в районах населених пунктів Мар’їнка, Новомихайлівка, Богоявленка, Шевченко, Володимирівка, Павлівка, Велика Новосілка, Вугледар, Пречистівка, Новопіль, Зелене Поле, Новосілка, Залізничне, Малі Щербаки, Кам’янське, Мала Токмачка, Лук’янівське, Нескучне, Полтавка, Могила Сторожова, Ольгівське, Новоандріївка, Новоданилівка, Червоне, Білогір’я та Времівка. Противник також завдав авіаударів біля Новосілки, Новополя і Полтавки.

В Генштабі зауважили, що ЗСУ звели нанівець усі намагання окупантів просунутися в напрямках Мар’їнки та Білогірки.

На Південнобузькому напрямку російські війська обстрілювали з танків, ствольної та реактивної артилерії райони населених пунктів Миколаїв, Прибузьке, Зоря, Луч, Посад-Покровське, Лимани, Лупареве, Партизанське, Кобзарці, Нова Зоря, Андріївка, Біла Криниця, Червоний Яр, Лепетиха, Галіцинове, Любомирівка та Червона Долина.

Противник завдав авіаційного удару біля урочища Андріївка.

Вороги вели наступальний бій в напрямку Білогірки, проте успіху не зазнали та відійшли.

Армія РФ не припиняє ведення повітряної розвідки за допомогою безпілотників. Водночас в кваторії Чорного моря в готовності до застосування високоточної зброї перебувають два носії крилатих ракет морського базування "Калібр". У Генштабі ЗСУ наголосили, що зберігається загроза ракетних ударів по військових та об’єктах критичної інфраструктури на території України.

Також повідомляється, що окупанти деморалізовані тотальним спротивом українського народу. Російському командуванню дедалі важче поповнювати підрозділи, що зазнають втрат у розв’язаній ним війні.

Водночас російська пропаганда продовжує брехати, вигадуючи "перемоги" та покриваючи злочини своєї армії та найманців. Тож в українському Генштабі закликали довіряти інформації тільки з перевірених джерел та не розповсюджувати російські фейки.

Нагадаємо, російські війська планують вийти на межі Херсонської області, а також почали готуватися до прориву на Криворізькому напрямку.

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