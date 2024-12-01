Окупанти штурмували важливий населений пункт біля Великої Новосілки: деталі від DeepState

Протягом 1 грудня армія Російської Федерації проводила штурм Нового Комаря біля Великої Новосілки у Донецькій області.

Про це повідомив аналітичний проєкт DeepState

Зазначається, що російські військові зранку з Роздольного силами 6 ОВТ вирушили в бік Нового Комаря. До цього населеного пункту доїхало чотири БМП та один танк.

"На ОВТ був десант, який розсипався по селі, а щонайменше два БМП Силам оборони вдалося підбити. Решта пішла у відкат. Ворог фізично перебуває в селі, по ньому здійснюється вогневий вплив", - повідомляє DeepState.

Донеччина. Мапа DeepState.

Нагадаємо, військовий експерт Павло Лакійчук заявив, що є небезпека захоплення двох великих міст на Донеччині. Зокрема, для Покровська.

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