Окупанти штурмують "Азовсталь" і намагаються захопити Попасну: ранкове зведення Генштабу

В Україні розпочалась 72 доба героїчного протистояння українського народу російському воєнному вторгненню. Окупанти продовжують вести повномасштабну збройну агресію проти України.

Російські війська не припиняють наступальних дій у Східній операційній зоні для встановлення повного контролю над територією Донецької і Луганської областей та утримання сухопутного коридору між зазначеними територіями та окупованим Кримом.

Про це йдеться у ранковому зведенні Генштабу.

На Волинському і Поліському напрямках ворог активних дій не проводив. У підрозділах збройних сил республіки Білорусь триває перевірка бойової готовності сил реагування.

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На Сіверському напрямку ознак формування противником наступального угруповання не виявлено. В прикордонних районах України на територіях Брянської, Курської та Бєлгородської областей на позиціях та опорних пунктах утримується незначна кількість особового складу, озброєння та військової техніки.

На Слобожанському напрямку противник активних дій не проводив. Продовжує обстріли з реактивної та ствольної артилерії житлових кварталів та передмістя Харкова.

Російські війська продовжують здійснювати нарощування системи протиповітряної оборони, матеріально-технічного забезпечення та вогневого ураження. Проводить перегрупування та відновлення боєздатності підрозділів.

На базі Куп’янської міської лікарні в облаштованому окупантами шпиталі за наявною інформацією перебуває до 300 поранених.

Для уточнення позицій наших військ та напрямків подальшого просування ворог здійснює повітряну розвідку.

На Донецькому і Таврійському напрямках противник продовжує вести активні бойові дії.

На Лиманському напрямку здійснює обстріли позицій наших військ.

На Попаснянському напрямку основні зусилля зосередив на встановленні повного контролю над населеним пунктом Попасна та відновленні наступу на населені пункти Лиман та Сіверськ.

В Маріуполі окупанти надалі блокують підрозділи Сил оборони в районі “Азовсталі”. В окремих районах, за підтримки авіації, поновив штурмові дії з метою взяття під контроль території заводу.

На Сєверодонецькому, Авдієвському, Курахівському, Новопавлівському та Запорізькому напрямках активних бойових дій не вів. Здійснює вогневий вплив з метою сковування дій наших військ та знищення артилерійських підрозділів.

На Південнобузькому напрямку противник активних бойових дій не проводив, утримував зайняті рубежі, посилював системи протиповітряної оборони та радіоелектронної боротьби. Обстрілював позиції наших військ. На півночі Херсонщини і Миколаївщини ворог здійснює обстріли населених пунктів, які залишив.

Відмічено ведення противником повітряної розвідки в районах населених пунктів Олександрівка, Сергіївка, Володимирівка.

За минулу добу підрозділами протиповітряної оборони Повітряних Сил та Сухопутних військ було уражено 15 повітряних цілей: 14 безпілотних літальних апаратів типу “Орлан” та 1 літак

Нагадаємо, у Пентагоні заявили, що Росія відводить основні війська від Маріуполя.

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