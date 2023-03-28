Окупанти штурмують Бахмут: Генштаб повідомив актуальну ситуацію на цьому напрямку

Наступає ворог на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках.

На Бахмутському напрямку ворог продовжує штурмові дії міста. Проте наші захисники мужньо тримають місто, відбивають численні атаки противника.

Про це йдеться у зведенні Генштабу ЗСУ 28 березня.

Ракетні та авіаційні удари по мирному наседенню: у Генштабі повідомили, чи зміниться російська тактика застосування зброї

Протягом 398 доби широкомасштабної збройної агресії РФ проти України ворог завдав 11 авіаційних та два ракетних ударів, здійснив понад 10 обстрілів з реактивних систем залпового вогню. Ймовірність завдання ракетних та авіаційних ударів по всій території України залишається високою, адже ворог і надалі ігнорує закони та звичаї війни, продовжує застосовувати тактику терору проти мирного населення.

Командування ЗСУ нагадало, що 28 березня, внаслідок ракетного удару РФ по інфраструктурі міста Богодухів Харківської області постраждали цивільні люди, пошкоджені приватні будинки.

Також Генштаб повідомив про те, де ворог зосереджує основні зусилля з наступальних дій.

"На Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках. В епіцентрі бойових дій залишаються населені пункти Білогорівка, Бахмут, Авдіївка, Мар’їнка та їх околиці", - додали у Генштабі.

Також там повідомили, що ЗСУ відбили 24 атаки противника.

У Генштабі повідомили, що на території РБ тривають заходи бойової підготовки підрозділів територіальних військ збройних сил РФ.

Ворог присутній у прикордонних районах Курської та Бєлгородської областей.

"Протягом доби ворог здійснив обстріли по районах населених пунктів Білопілля і Волфине Сумської області, а також районів населених пунктів Тимофіївка, Червона Зоря, Ветеринарне, Стрілеча, Глибоке, Красне, Стариця, Огірцеве, Комісарове, Устинівка та Строївка на Харківщині", - додали у Генштабі.

Окупанти штурмують Бахмут

На Бахмутському напрямку ворог не припиняє штурм міста Бахмут. Проте наші захисники мужньо тримають місто, відбивають численні атаки противника.

"Протягом доби противник вів безуспішні наступальні дії в районах населених пунктів Оріхово-Василівка, Іванівське та Озарянівка Донецької області. Здійснив обстріли населених пунктів Васюківка, Міньківка, Оріхово-Василівка, Новомаркове, Хромове, Бахмут, Іванівське, Часів Яр, Курдюмівка, Дружба, Шуми та Майорськ Донецької області", - повідомили у Генштабі.

На Авдіївському та Мар’їнському напрямках противник вів наступальні дії в напрямку населених пунктів Степове, Первомайське, Мар’їнка Донецької області, успіху не мав.

Окупанти вчергове обстріляли Вугледар, Золоту Ниву, Велику Новосілку та Времівку Донецької області.

Нагадаємо, станом на ранок 28 березня найзапекліші бої тривають за Бахмут, Авдіївку та Мар’їнку. Ворог зосереджує основні зусилля на веденні наступальних дій на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках.

На Бахмутському напрямку окупанти не залишають спроб оточити та захопити місто.

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