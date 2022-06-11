Окупанти штурмують і зі втратами відходять: Генштаб відзвітував про ситуацію на Донбасі

Окупанти штурмують і зі втратами відходять: Генштаб відзвітував про ситуацію на Донбасі

Українські військові 11 червня успішно протистоять штурмовим діям російських окупантів у Сєверодонецьку. Частиною підрозділів загарбники проводять штурм у районі Тошківки, бойові дії тривають.

Українські захисники успішно відбили штурм окупантів у районі Метьолкіного і ті відійшли.

Про це повідомили в Генштабі ЗСУ.

Російським військам довелося посилювати угруповання введенням в операцію підрозділів резерву.

На Бахмутському напрямку ворог обстрілював з артилерії українські позиції неподалік від Миколаївки, Білогорівки, Гірськго, Комишувахи та Новолуганського. З армійської авіації окупанти завдали удару поблизу Покровського.

В районі Попасної українські війська успішно зупинили наступ противника, тож йому довелося відійти.

Загарбники наступають у районі Ниркового, бойові дії там тривають. У напрямку Миколаївки ворожий наступ захлинувся. Під влучним вогнем українських воїнів окупанти відійшли.

У районі Берестового російські війська спробували штурмувати, проте зазнали втрат і відійшли на раніше зайняті позиції.

"Крім того, з метою виявлення слабких місць в обороні та викриття системи вогню, окупанти, не шкодуючи особового складу, проводили розвідку боєм неподалік Володимирівки. Як і годиться, наші захисники грамотно зустріли ворога – противник з втратами відійшов", – зазначили в Генштабі.

Нагадаємо, у Генштабі ЗСУ також повідомили, на яких ділянках фронту армія РФ не веде активних бойових дій.

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