Окупанти штурмують Луганщину, а Запоріжжя накривають ракетами: яка ситуація у регіонах

Відносно спокійно, без обстрілів, ніч минула на Волині, Закарпатті, на Рівненщині, в Івано-Франківській, Одеській, Кіровоградській, Хмельницькій, Чернівецькій, Тернопільській областях, на Полтавщині, Львівщині, Вінниччині, Черкащині, Чернігівщині, Житомирщині та Київщині.

Запорізька область: сьогодні зранку російські окупанти завдали удар ракетами С-300 по селу Лежине Запорізького району. Один ворожий боєприпас пошкодив будинок і споруди, інша ракета розірвалась у полі. Також обстрілів зазнала Степненська громада. За попередніми даними, минулося без постраждалих.

Минулої доби окупанти обстріляли цивільну інфраструктуру у районі населених пунктів Кущове, Білогір’я, Щербаки, Завліщничне, Степове, Гуляйполе, Успенівка, Темирівка, Степногірськ, Новоданилівка, Варварівка, Дорожнянка, Чарівне, Ольгівське, Малі Щербаки, Кам’янське.

Надійшло 32 повідомлення про руйнування будинків (квартир) громадян та об’єктів інфраструктури в результаті обстрілів військовослужбовцями РФ.

В місті Енергодар російські загарбники продовжують посилювати адміністративні та контррозвідувальні заходи. Окупанти збирають особисті дані місцевих мешканців, перевіряють смартфони, обходять приватні помешкання, незаконно затримують громадян України.

Сумська область: за минулу добу ворог 5 разів скеровував снаряди і міни на прикордоння. Загалом було 48 "прильотів". Били по Краснопільській та Білопільській громадах. За попередніми даними, без постраждалих.

Дніпропетровська область: вночі росіяни били по Нікопольщині. Обстріляли Марганецьку та Нікопольську громади.

У Нікополі пошкоджені з десяток будинків, школа, лікарня, училище, кілька промислових підприємств, автівки та газогін. Люди не постраждали.

Харківська область: минулої доби окупанти обстрілювали населені пункти Куп’янського та Чугуївського районів. За попередніми даними, люди не постраждали.

Мінна небезпека в області залишається високою. При розмінуванні у Харківському районі отримав травми 32-річний чоловік, лейтенант служби цивільного захисту. Спрацювала протипіхотна міна, стан пораненого оцінюють як важкий.

У Балаклійській громаді 61-річний чоловік підірвався на вибуховому предметі, госпіталізований до медичної установи, стан важкий.

Луганська область: чергову атаку росіян відбито від Білогорівки. Окупанти не припиняють відкривати вогонь по населеним пунктам Луганщини. Цього разу постраждали Стельмахівка, М’ясожарівка, Новоселівське, Греківка, Макіївка, Андріївка, Невське на Куп’янському та Лиманському напрямках.

Ворог 7 разів намагався штурмувати позиції захисників Луганщини, завдавши 25 артелерійських та мінометних обстріли. Один раз вдарив з повітря.

Донецька область: вночі — обстріли Авдіївки з артилерії та РСЗВ, влучання по центральній частині міста.

Протягом ночі - обстріли вздовж лінії фронту, під вогнем — Торецька, Очеретинська, Званівська, Мар'їнська, Сіверська громади. В районах Вугледару та Бахмуту — активні бойові бої.

У деокупованих населених пунктах відновлюють електрику, роздають гуманітарну допомогу та ремонтні комплекти.

За минулу добу по області 2 загиблих, 7 поранених цивільних.

Миколаївська область: за минулу добу обстрілів зазнали населені пункти Первомайської та Куцурубської громад. Без постраждалих.

Внаслідок обстрілів населеного пункту Шевченківської громади одна людина отримала поранення.

Вчора ввечері через обстріли Галицинівської громади пошкоджено об’єкт інфраструктури. Постраждалих немає.

Вчора під обстрілами перебували три населених пункти Широківської громади, околиці населеного пункту Інгульської громади. За попередніми даними, — без постраждалих. Тривають обстріли Березнегуватської громади.

Херсонська область: ситуація в області залишається складною. За інформацією ОК "Південь", противник продовжує оборону, намагається утримати зайняті рубежі, наносить вогневе ураження по наших позиціях, прилеглих до лінії фронту територіальних громадах та тилових районах із потенційним ураженням критичної інфраструктури, не припиняє повітряну розвідку та посилений обстріл звільнених в жовтні населених пунктів Херсонщини. Так, численні травми внаслідок ворожого артобстрілу отримав 40-річний житель одного з сіл Бериславського району.

Чотири авіаудари було нанесено ворогом в район Нової Кам'янки. По Золотій Балці було спрямовано зенітні ракети С-300, пошкоджено будівлю школи та будинок культури. Люди не постраждали.

Продовжується примусове вивезення мирних жителів з тимчасово окупованої Херсонської області до РФ.

Нагадаємо, за минулу добу ЗСУ ліквідували ще 710 окупантів та збили ворожий літак. Станом на 8 листопада загальні бойові втрати серед особового складу ворога становлять близько 77 170 осіб.

Шалені втрати рашистів, хитрість в Херсоні та успіхи ЗСУ - Гетьман

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