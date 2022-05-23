Окупанти штурмують Луганщину: відбито 11 атак росіян, ворог влучив у понад 70 будинків

Армія Російської Федерації не припиняє обстрілювати Луганську область і нищити інфраструктуру регіону.

Лише протягом минулї доби, 22 травня, на Луганщині ворог влучив у понад 70 об’єктів житлового фонду. Зокрема, 28 будинків розбито в Новодружеську, 13 - у Лисичанську, 13 - в Золотому та два - у Гірському.

Про це повідомив голова Луганської ОВА Сергій Гайдай.

У Сєвєродонецьку росіянами пошкоджено п’ять багатоповерхівок та торговельні площі ринку. Поранення отримав літній чоловік, якого поліцейські своєчасно доставили до лікарні.

Крім того, напередодні загинула жителька Лисичанська. У її квартиру ввечері 22 травня влучив російський снаряд. Обстріл цього житлового кварталу був дуже щільним, адже там пошкоджено одразу чотири будинки.

Під час наступу на Сєвєродонецьк противник вів бойові дії в районах Пурдівки та Олександрівки, а також штурмував Тошківку. Зашалом 22 травня відбито 11 ворожих атак ворога, знищено шість танків, десять одиниць бойової броньованої техніки та шість одиниць автомобільної техніки противника. Підрозділи ППО збили один БпЛА типу "Орлан-10" та ворожий літак Су-25.

Як повідомлялося, розпочалась 89 доба героїчного протистояння українського народу російському воєнному вторгненню. Російські окупанти збільшили інтенсивність застосування авіації. Детальніше про ситуацію на фронті - у ранковому зведенні Генштабу станом на 23 травня.

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