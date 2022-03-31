Окупанти штурмують Маріуполь і обстрілюють Харків: нічне зведення штабу

Водночас, зберігається загроза застосування ракетного озброєння РФ з кораблів у Чорному морі.

Російські окупанти переміщують додаткові підрозділи своїх військ на територію України.

Про це йдеться у нічному зведенні Генштабу ЗСУ за підсумками 30 березня.

У пунктах постійної дислокації військових частин Східного воєнного округу РФ залишилась більшість військовослужбовців строкової служби. Це свідчить про вичерпання можливостей з формування додаткових підрозділів.

Ситуація на окупованій частині Півдня

Для контролю над тимчасово окупованими територіями півдня України росіяни намагаються створювати військово-цивільні адміністрації.

Окупанти готуються до проведення "референдуму" зі створення квазідержавного утворення на території Херсонщини (так званої "ХНР").

Волинський напрямок

У районах білоруських населених пунктів Пінськ, Лунінець зафіксовано підрозділи повітряно-десантних військ збройних сил РФ. Ймовірно, вони були виведені з території України.

Полісся і Сіверщина

На Поліському напрямку триває планове перегрупування підрозділів Східного воєнного округу. Очікується переміщення зазначених підрозділів на інші напрямки.

На Сіверському напрямку противник активних дій не проводив. Окупанти зосередились на веденні диверсійно-розвідувальної діяльності та продовжують налагоджувати тилове забезпечення.

Найближчим часом очікується посилення вогневого впливу по українських підрозділах. Таким чином загарбники сподіваються забезпечити переміщення своїх військ і блокувати Чернігів.

Харків та Ізюм

На Слобожанському напрямку ворог продовжує блокувати Харків, веде артилерійські обстріли міста. Росіяни переміщують артилерійські підрозділи в районі міста Ізюм, створюють ударні угруповання, зокрема зі складу раніше виведених військ.

Донбас

На Донецькому напрямку основні зусилля окупантів й надалі зосереджені на захопленні Попасної, Рубіжного та Маріуполя.

Ворог намагався проводити штурмові дії в районах Попасної, Рубіжного, Новобахмутівки, Мар’їнки, Золотої Ниви. Успіху не мав.

В Маріуполі окупанти продовжують вести штурмові дії. Очікуються спроби провести наступ у напрямках Краматорська і Покровська, а також зосередження зусиль у напрямку Світлодарська.

Південь і Чорне море

На Південнобузькому напрямку противник вживає заходів щодо відновлення боєздатності та поповненні запасів.

Підрозділи Сил оборони відновили контроль над населеними пунктами Орлове, Заградівка, Кочубєєвка. Противник намагається вести наступальні дії у напрямку Олександрівки.

В акваторії Чорного моря перебувають кораблі, оснащені крилатими ракетами морського базування "Калібр". У військово-морській базі Севастополя завершено поповнення боєкомплекту КРМБ типу "Калібр" на фрегаті "Адмирал Макаров".

Наразі зберігається загроза застосування ракетного озброєння по об’єктах оборонно-промислового комплексу та логістичної інфраструктури України.

Втрати росіян

За наявною інформацією, командування збройних сил РФ від початку повномасштабної війни проти України втратило декілька військових керівників зі складу вищих офіцерів, а саме:

командувача 1-ї танкової армії генерал-лейтенанта Сергія Кіселя, знятий з посади;

командувача 6-ї загальновійськової армії генерал-лейтенанта Владислава Єршова, знятий з посади та заарештований;

начальника штабу – заступника командувача 35-ї загальновійськової армії генерал-майора Сергія Ниркова, був важко поранений;

начальника штабу – заступника командувача 36-ї загальновійськової армії генерал-майора Андрія Серицкого, був важко поранений;

заступника командувача 41-ї загальновійськової армії генерал-лейтенанта Андрія Суховецкого, загинув; командувача 49-ї загальновійськової армії генерал-лейтенанта Якова Рязанцева, загинув;

командувача 58-ї загальновійськової армії генерал-лейтенанта Михайла Зуська, знятий з посади та заарештований.

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