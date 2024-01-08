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Окупанти штурмують місто із усіх напрямків: в ISW розповіли про бої за Авдіївку

Автор
Катерина КузнецоваКатерина Кузнецова
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Окупанти штурмують місто із усіх напрямків: в ISW розповіли про бої за Авдіївку

Авдіївка Доекцької області / Фото: Zelenskiy/Official

Російські та українські військові ведуть позиційні бої за місто.

Російські війська ведуть штурмові дії з усіх напрямків у бік Авдіївки Донецької області та завдають авіаударів по місту.

Про це повідомляє Інститут вивчення війни (ISW).

Американські аналітики наводять цитату керівника Авдіївської міської військової адміністрації Віталія Барабаша за 7 січня, який розповів, що російські війська третій день поспіль ведуть активні штурмові дії з усіх напрямків у бік Авдіївки.

"7 січня російські та українські війська продовжили бойові дії поблизу Авдіївки, однак підтверджених змін лінії фронту на цьому ділянці не було. Російські та українські джерела стверджують, що позиційні бої тривали на північний захід від Авдіївки в районі Новобахмутівки, Степового та Авдіївського коксохімічного заводу та на південний захід від Авдіївки в районі Первомайського, Невельського та Водяного", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що підрозділи 9-ї мотострілецької бригади (1-й армійський корпус "ДНР") продовжують діяти поблизу Авдіївки.

Нагадаємо, офіцер резерву ЗСУ, військовий експерт Андрій Крамаров прокоментував можливість загострення в Авдіївці.

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Дата публікації
Перегляди
923
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