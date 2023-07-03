Окупанти штурмують на Мар'їнському напрямку: Генштаб повідомив останні новини з передової

Протягом минулої доби російські окупанти завдали ракетного та авіаційного ударів застосувавши 12 крилатих та зенітних керованих ракет і 8 ударних БпЛА типу "Shahed" по об’єктах цивільної інфраструктури. Силами та засобами протиповітряної оборони знищено 3 крилаті ракети та 8 ударних БпЛА. Крім того, ворог завдав 57 авіаційних ударів та здійснив близько 60 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах.

Про це повідомив Генштаб.

Противник зосереджує основні зусилля на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках, тривають важкі бої. Протягом доби відбулось 39 бойових зіткнень.

На Волинському та Поліському напрямках оперативна ситуація без суттєвих змін.

На Сіверському та Слобожанському напрямках противник зберігає військову присутність. Завдав авіаційного удару в районі Плетенівки Харківської області.

На Куп’янському напрямку артилерійських і мінометних обстрілів противника зазнали Масютівка, Кислівка і Берестове Харківської області.

На Лиманському напрямку противник завдав авіаційних ударів в районах Білогорівки і Новолюбівки Луганської області та Діброви і Сіверська на Донеччині.

На Бахмутському напрямку противник здійснив безуспішні наступальні дії в районах Міньківки та Богданівки Донецької області. Від ворожих артилерійських обстрілів постраждали понад 10 населених пунктів, серед них – Васюківка, Часів Яр та Іванівське на Донеччині.

На Авдіївському напрямку противник здійснив безуспішні наступальні дії в районі міста Авдіївка. Там же завдав авіаційного удару. Здійснив артилерійські обстріли понад 10 населених пунктів. Під вогонь, зокрема, потрапила та ж Авдіївка і Первомайське та Бердичі Донецької області.

На Мар’їнському напрямку наші захисники відбили усі атаки противника в районі міста Мар’їнка. У той же час, противник завдав авіаційних ударів в районах Котлярівки, Мар’їнки і Курахового та обстріляв з артилерії понад 10 населених пунктів.

На Шахтарському напрямку ворог завдав авіаційних ударів в районах Вугледару, Богоявленки та Благодатного. Здійснив обстріли більш як 15 населених пунктів.

На Запорізькому та Херсонському напрямках противник зосереджує основні зусилля на недопущенні просування наших військ. Завдав авіаційних ударів в районах Зміївки, Херсона та Антонівки. Здійснив артилерійські обстріли понад 40 населених пунктів.

Авіація сил оборони за минулу добу завдала 12 ударів по районах зосередження особового складу противника, а підрозділи ракетних військ і артилерії протягом минулої доби уразили пункт управління, район зосередження особового складу, 27 артилерійських засобів на вогневих позиціях та 2 засоби протиповітряної оборони ворога.

Раніше речник об'єднаного пресцентру Сил оборони Таврійського напрямку Валерій Шершень заявив, що наразі найгарячішим є Авдіївській напрямок – там точаться запеклі бої.