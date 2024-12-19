Окупанти штурмують острови в гирлі Дніпра, аби відкрити шлях на Херсон: деталі від Forbes

Окупаційна армія Російської Федерації активізувала наступ на Херсонському напрямку. Зокрема, російська 61-ша окрема бригада морської піхоти штурмує острови Козацький і Круглик у гирлі Дніпра.

Про це йдеться у матеріалі Forbes.

Наразі окупанти тримають під контролем східний берег Дніпра, а ЗСУ - західний. Захоплення островів Козацький та Круглик дасть ворогові доступ до річки, яка відіграє ключову стратегічну роль у бойових діях на півдні. Також окупанти зможуть розмістити артилерію, контролювати за її допомогою доступ до річки, навести мости і переправити російські війська на західний берег, щоб спробувати знову окупувати Херсон.

Автори статті пишуть також, що вирішальним фактором у боях є техніка. Адже Україні, і Росії потрібні невеликі човни для штурму та оборони островів.

Зазначається, що РФ зібрала невеликий флот із 300 надувних човнів із жорстким корпусом для переправлення військ через річку. Ці судна швидко пересуваються на мілководді. Їх важко помітити вночі. Крім того, човни оснащені кулеметами і гранатометами, що перетворює їх на рухливі бойові платформи.

Українські військові отримали човни в межах пакетів іноземної допомоги. Зокрема, Нідерланди надали 14 RHIB, вісім воєнізованих річкових патрульних катерів і десантні катери CB90. США дали ЗСУ понад 100 прибережних і річкових патрульних катерів, оснащених сучасними системами озброєння. Ще 14 RHIBS Україні передасть Австралія. Крім того, допомогу передали Швеція, Фінляндія, Естонія та Данія.

Журналісти Forbes зазначають, що Україна розробляє флот власних безпілотних надводних суден. Йдеться про морські дрони SeaBaby і Magura 5, які оснащені різними системами озброєння. З їхньою допомогою можна буде патрулювати водні шляхи та перешкоджати наступам російських штурмовиків.

Нагадаємо, генерал-лейтенант Ігор Романенко оцінив російський наступ на півдні України. У Кремлі не відмовилися від намірів проводити наступальні дії у Запорізькій області та на Херсонщині, але через значні втрати на полі бою командування російської окупаційної армії змушене розставляти пріоритети.

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