Окупанти штурмують позиції на декількох важливих напрямках: Сирський про ситуацію на фронті

З початку місяця російські окупанти втратили 8690 одиниць особового складу.
Російські окупанти продовжують активні наступальні дії на декількох напрямках. Росіяни використовують для штурмів колишніх в’язнів та так званих “вагнерівців.
Про це на своїй сторінці в соцмережі написав Командувач Сухопутних військ ЗСУ Олександр Сирський.
За його словами, на Куп’янському напрямку для штурмів українських позицій окупанти використовують підрозділи, які сформовані з колишніх в’язнів. Крім того, зафіксована присутність колишніх так званих “вагнерівців” - вони теж долучаються до штурмів.
“Жодних успіхів на даному напрямку російські окупанти не мають. Бойові дії тривають неподалік Іванівки, Синьківки, Харківської області. На Лиманському напрямку ворог намагається штурмувати в районі Серебрянського лісу. Активно застосовує бомбардувальну, винищувальну авіацію та гелікоптери вогневої підтримки. На Бахмутському напрямку російські окупанти не полишають спроб витіснити українські підрозділи з позицій у Кліщіївці. На цьому напрямку російські окупанти активізували використання дронів-камікадзе. Успіхи у ворога на цьому напрямку відсутні”, - розповів Олександр Сирський.
Він також додав, що з початку місяця російські окупанти втратили 8690 одиниць особового складу, знищено або пошкоджено 1002 одиниці військової техніки, зокрема: 109 танків, 175 бойових броньованих машин та понад двісті артилерійських систем та мінометів різного калібру.
Нагадаємо, що в Мелітополі партизани підірвали автомобіль з кадирівцями.
Читайте також:
- Біля ЗАЕС експерти МАГАТЕ зафіксували запуск ракет - подробиці
- Чому окупанти бояться морських дронів "Малюк": пояснення генерал-майора СБУ
- Бої за Авдіївку: Барабаш розповів, чи вдалось окупантам захопити промзону і коксохім