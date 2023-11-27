Окупанти штурмують позиції на декількох важливих напрямках: Сирський про ситуацію на фронті

Російські окупанти продовжують активні наступальні дії на декількох напрямках. Росіяни використовують для штурмів колишніх в’язнів та так званих “вагнерівців.

Про це на своїй сторінці в соцмережі написав Командувач Сухопутних військ ЗСУ Олександр Сирський.

За його словами, на Куп’янському напрямку для штурмів українських позицій окупанти використовують підрозділи, які сформовані з колишніх в’язнів. Крім того, зафіксована присутність колишніх так званих “вагнерівців” - вони теж долучаються до штурмів.

“Жодних успіхів на даному напрямку російські окупанти не мають. Бойові дії тривають неподалік Іванівки, Синьківки, Харківської області. На Лиманському напрямку ворог намагається штурмувати в районі Серебрянського лісу. Активно застосовує бомбардувальну, винищувальну авіацію та гелікоптери вогневої підтримки. На Бахмутському напрямку російські окупанти не полишають спроб витіснити українські підрозділи з позицій у Кліщіївці. На цьому напрямку російські окупанти активізували використання дронів-камікадзе. Успіхи у ворога на цьому напрямку відсутні”, - розповів Олександр Сирський.

Він також додав, що з початку місяця російські окупанти втратили 8690 одиниць особового складу, знищено або пошкоджено 1002 одиниці військової техніки, зокрема: 109 танків, 175 бойових броньованих машин та понад двісті артилерійських систем та мінометів різного калібру.

Нагадаємо, що в Мелітополі партизани підірвали автомобіль з кадирівцями.

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