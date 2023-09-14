Окупанти штурмують позиції ЗСУ, аби повернути втрачені території: Міноборони - про запеклі бої

Попри штурми окупантів, українські військові продовжують наступ та мають успіх.
Російські загарбники не хочуть миритися із втратою територій і продовжують штурмувати позиції Збройних сил.
Про це розповіла заступниця міністра оборони Ганна Маляр в ефірі телемарафону.
Вона наголосила, українські військові змушені захищати деокуповані території від ворожих штурмів.
По тих населених пунктах, які вже були звільнені, ворог не хоче їх полишати. І вони продовжують вести цю боротьбу. Тому, якщо ми говоримо про Роботине, то ті позиції які вже нами зайняті й де ми закріпилися, то нам все одно доводиться ці райони захищати від ворожих штурмів", - повідомила вона.
Попри штурми окупантів, українські військові продовжують наступ та мають успіх.
Нагадаємо, у ЗСУ підтвердили удар по засобах ППО росіян біля Євпаторії.
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