Окупанти штурмують позиції ЗСУ, аби повернути втрачені території: Міноборони - про запеклі бої

Російські загарбники не хочуть миритися із втратою територій і продовжують штурмувати позиції Збройних сил.

Про це розповіла заступниця міністра оборони Ганна Маляр в ефірі телемарафону.

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Вона наголосила, українські військові змушені захищати деокуповані території від ворожих штурмів.

По тих населених пунктах, які вже були звільнені, ворог не хоче їх полишати. І вони продовжують вести цю боротьбу. Тому, якщо ми говоримо про Роботине, то ті позиції які вже нами зайняті й де ми закріпилися, то нам все одно доводиться ці райони захищати від ворожих штурмів", - повідомила вона.

Попри штурми окупантів, українські військові продовжують наступ та мають успіх.

Нагадаємо, у ЗСУ підтвердили удар по засобах ППО росіян біля Євпаторії.

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