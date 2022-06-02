Окупанти штурмують та наступають, водночас зазнаючи втрат: в Генштабі описали ситуацію на фронтах

Окупанти штурмують та наступають, водночас зазнаючи втрат: в Генштабі описали ситуацію на фронтах

Станом на 2 червня російські війська готуються до наступу на Слобожанському та Слов’янському напрямках. На інших напрямках окупанти били по українських військових та цивільній інфраструктурі. А на Криворізькому – ворог взагалі змушений був перейти до оборони.

На Волинському та Поліському напрямках основні зусилля білоруських військ зосереджені на посиленні охорони держкордону.

Про це повідомили в Генштабі ЗСУ.

Водночас білоруська армія мінує лісові дороги, об’їзні шляхи та мости у прикордонних з Україню районах. Зберігається загроза ракетних та авіаційних ударів з території Білорусі.

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На Сіверському напрямку російські війська активних дій не проводили. Вони переміщують артилерійські та мотострілецькі підрозділи, що перебували в районах відновлення.

На Слобожанському напрямку окупанти надалі готуються до ведення наступу. Підрозділи поповнюють втрачене озброєння, військову техніку та матеріальні засоби.

Задля зниження наступального потенціалу українських військових ворог застосовує ствольну та реактивну артилерію по позиціях Сил оборони.

На Харківському напрямку російські війська активних дій не проводили. Основні їхні зусилля зосереджені на утриманні зайнятих рубежів та маршрутів постачання, а також на стримуванні дій український військ. Окупанти обстріляли цивільну інфраструктуру в районах населених пунктів Циркуни, Стара Гнилиця, Перемога і Старий Салтів. Також загарбники завдавали авіаударів поблизу Нового.

На Слов’янському напрямку основні зусилля російські війська зосереджують на створенні умов для ведення наступу. Обстріляли цивільну інфраструктуру в районах населених пунктів Довгеньке, Вірнопілля, Грушуваха, Велика Комишуваха та Гусарівка.

На Донецькому напрямку окупанти продовжують бити з мінометів, ствольної артилерії та реактивних систем залпового вогню по всій лінії зіткнення.

На Лиманському напрямку загарбники обстріляли цивільну інфраструктуру в районах Соснового, Святогірська, Старого Каравану і Райгородка. Війська РФ вели штурмові дії в районах населених пунктів Студенок, Соснове і Ярова. Бойові дії тривають. На цьому напрямку окупанти активізували роботу засобів радіоелектронної боротьби.

На Сєвєродонецькому напрямку ворог продовжує обстріли позицій Сил оборони та цивільної інфраструктури в районах населених пунктів Сєвєродонецьк і Лисичанськ. Російська штурмова авіація завдала авіаударів урайонах населених пунктів Устинівка та Борівське. Крім того, поблизу Борівського окупанти вели штурмові дії, проте успіху не мали.

На Бахмутському напрямку російські війська вели наступальні та штурмові дії в районах населених пунктів Комишуваха, Миколаївка, Врубівка, Берестове та Білогорівка. Бойові дії тривають.

На Авдіївському, Курахівському, Новопавлівському та Запорізькому напрямках загарбники активних бойових дій не проводили. Вони намагаються посилити угруповання та відновити втрати озброєння та військової техніки. Водночас російські війська завдали авіаударів по цивільній інфраструктурі Мар’їнки. Ворожі обстріли зафіксовані також у районах населених пунктів Відродження, Доломітне, Торецьк, Новобахмутовка, Авдіївка, Піски, Микільське, Вугледар та інших.

На Південнобузькому напрямку, щоб утримати рубежі оборони, окупанти руйнують об’єкти транспортної інфраструктури на ймовірних напрямках просування українських військ.

На Криворізькому напрямку загарбники змушені перейти до оборони непідготовлених рубежів. Також вони активізували там роботу засобів радіоелектронної боротьби. Російські війська відкривали вогонь по цивільній інфраструктурі в районах населених пунктів Широке, Лепетиха, Шевченкове, Осокорівка, Партизанське та інших.

У Чорноморській та Азовській операційних зонах російські корабельні групи намагаються підтримувати сприятливий оперативний режим та блокувати цивільне судноплавство в північно-західній частині Чорного моря.

Російські окупанти зазнають втрат у живій силі та техніці. Так, до медзакладів тільки на тимчасово окупованих територіях Донецької області в період 27-28 травня потрапили 115 поранених та 32 тіла загиблих.

У зв’язку з великими втратами у військових частинах та підрозділах 1-го армійського корпусу 8-ї загальновійськової армії збройних сил РФ продовжується примусова мобілізація на тимчасово окупованих територіях Донецької області.

Нагадаємо, у війні проти України загинув генерал з "верхівки" військово-повітряних сил РФ у відставці Канамат Боташев.

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