Окупанти штурмують увесь схід: у Генштабі розповіли про ситуацію на різних напрямках

Окупанти штурмують увесь схід: у Генштабі розповіли про ситуацію на різних напрямках

Росіяни обстрілюють населені пункти майже на всіх напрямках. Для цього по цивільній інфраструктурі окупанти б’ють з артилерії та мінометів.

Протягом дня на Слов’янському напрямку окупанти наступальних дій не проводили. Водночас ворог обстрілював з артилерії населені пункти Святогірськ, Богородичне та Вірнопілля. Крім того, російські загарбники застосували авіацію для ударів по Слов’янську та Довгенькому.

Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.

На Лиманському напрямку окупанти намагаються витіснити українські підрозділи з населеного пункту Лиман та розвинути наступ на Слов’янськ. Крім того, росіяни обстріляли із мінометів і реактивних систем залпового вогню райони населених пунктів Озерне, Діброва, а також завдали авіаудару в районі Сіверська.

На Сєвєродонецькому напрямку російські окупанти, за підтримки артилерії, штурмували населені пункти Щедрищеве, Борівське і Тошківка. Там бойові дії тривають і досі. Гучно було і в районах населених пунктів Комишуваха, Берестове, Білогорівка. Там ворог успіху не мав.

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"Ворог намагається покращити тактичне положення на Бахмутському напрямку, порушити шляхи логістичного забезпечення наших військ", кажуть в Генштабі.

На Авдіївському напрямку противник застосував артилерію по цивільній інфраструктурі в районах населених пунктів Новобахмутівка, Кам’янка, Авдіївка, Піски та Мар’їнка.

На Курахівському, Новопавлівському та Запорізькому напрямках окупанти гатили з мінометів, реактивної та ствольної артилерії уздовж всієї лінії зіткнення. До того ж росіяни обстріляли Малу Токмачку та Оріхове із літаків штурмової авіації Су-25.

На Південнобузькому напрямку агресор всіма силами намагається втримати зайняті рубежі, скувати дії наших військ та не допустити перекидання резервів Сил оборони на інші напрямки. Росіяни продовжують обстрілювати наші війська. Зокрема було здійснено невдалу спробу штурму в районі населеного пункту Любомирівка.

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