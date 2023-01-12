Окупанти штурмують ЗСУ на сході: опублікована нова мапа бойових дій в Україні

Найзапекліші бої тривають у районі Соледара, Бахмута та Авдіївки.

Російські війська 12 січня надалі штурмують позиції ЗСУ на сході України, проте захисники держави стримують противника і не дають йому просуватися.

Про це свідчать дані на мапі бойових дій від Міноборони Великої Британії.

Донеччина залишається найважчою ділянкою фронту. Запеклі бої тривають у районі Соледара, Бахмута та Авдіївки. Російські загарбники намагаються прорвати українську оборону, щоб просунутися вглиб регіону.

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Тривають бойові дії і на лінії Сватове-Кремінна на Луганщині. Там Сили оборони України проводять атаки задля просування в напрямку Кремінної. Це б відкрило ЗСУ шлях до інших міст області.

Не припиняються бої і в центральній частині Запорізької області.

Окрім того, окупанти надалі обстрілюють усю лінію фронту на півдні та сході України.

Мапа Міноборони Британії

Нагадаємо, в Міноборони України повідомили, що станом на 12 січня жорстокі та найважчі бої тривають у районі Соледара. Ситуація складна, проте ЗСУ відчайдушно б'ються. Росіяни безуспішно намагаються прорвати оборону і захопити Соледар, зазнають великих втрат.

У Генштабі ЗСУ прогнозують, що найближчим часом окупанти надалі намагатимуться вийти на адмінкордон Донеччини, а далі можуть активізувати дії щодо захоплення лівобережної частини Запорізької області.

Військовий експерт Роман Світан про ситуацію у Соледарі та Бахмуті

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