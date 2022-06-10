Окупанти шукають слабкі місця в українській обороні в районі Сіверського Донця

Окупанти шукають слабкі місця в українській обороні в районі Сіверського Донця

Російські війська шукають слабкі місця в українській обороні на сході в районі Сіверського Донця та не полишають спроб форсувати річку.

Зауважимо, що Сєвєродонецьк та Лисичанськ, що розташовані на протилежних берегах річки Сіверський Донець, є останніми підконтрольними Україні великими містами Луганської області.

Про це розповів речник Мініоборони України Олександр Мотузяник у прямому ефірі спільного інформаційного марафону UAразом на українських телеканалах 10 червня.

"Станом на зараз вони (російські війська – ред.) не полишають спроб (форсувати Сіверський Донець – ред.). Вони вишукують слабкі місця в нашій обороні, яка проходить по правому березі річки. Вони шукають наші точки артилерійські і намагаються їх придушити", – розповів представник оборонного відомства.

Водночас він зазначив, що загалом форсування водної перешкоди – це дуже непроста операція.

Нагадаємо, за даними британської розвідки, наразі під контролем російських окупантів перебуває більша частина Сєвєродонецька.

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