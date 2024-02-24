Окупанти швидкими темпами просуваються на Авдіїському напрямку - оновлена мапа від DeepState

Офіційного підтвердження про захоплення селища на Авдіївському напрямку наразі немає.

Після взяття Авдіївки російські загарбники просуваються. За даними аналітиків DeepState, станом на 24 лютого окупаційні війська окупували Ласточкине Донецької області.

Про це йдеться на оновленій мапі DeepState.

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"Ворог окупував Ласточкине. Кацапи продовжують тиснути на Сєверне та Орлівку. Де далі командування ОСУВ Таврія заявить про "підготовлені" рубежі оборони?", - запитують вони.

Станом на 21:40 офіційної інформації щодо можливого захоплення Ласточкиного на Авдіївському напрямку немає.

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео: Біля Авдіївки і Мар’янки загрозлива ситуація. Ворог може просуватись далі!

Нагадаємо, 24 лютого омбудсмен Дмитро Лубінець розповів подробиці розстрілу окупантами поранених військових в Авдіївки.

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