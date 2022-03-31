Окупанти сидять "на головах" у людей і крадуть навіть чайники: що відбувається на Чернігівщині 31 березня

Окупанти сидять "на головах" у людей і крадуть навіть чайники: що відбувається на Чернігівщині 31 березня

ЗСУ нещадно знищують окупантів в Чернігівській області.

В Україні триває 36-а доба війни, яку розв'язала Росія на чолі з диктатором Путіним. Однією з найгарячіших точок є Чернігів та Чернігівська область. Незважаючи на заяви Росії про намір знизити військову, активність навколо Чернігова, російські артилерійські обстріли та ракетні удари продовжуються.

Як минула доба у цьому регіоні, йдеться в матеріалі ТСН.ua.

Пересування військ РФ

За даними голови Чернігівської ОВА В'ячеслава Чауса, протягом останньої доби ЗСУ нещадно знищували ворога на території всієї Чернігівської області. Ворог продовжує нести великі втрати. Він деморалізований.

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Зазначається, що окупанти переміщаються по території області, але влада не може назвати це "відведенням військ". Часу вважає, що це перегрупування, але не відкидає, що, можливо, росіяни дійсно відходять.

"Та це не дає нам жодного шансу розслабитися. Ми маємо бути в тонусі. Ми маємо всі працювати. Кожен має виконувати свою роботу. Щойно ми відженемо москальську мразоту від нашого міста повноцінна життєдіяльність нашого міста відновиться дуже швидко, у цьому вас запевняю", - заявив Час у ранковому зверненні.

Гуманітарна ситуація

За останню добу в області через обстріли російською армією населених пунктів сталося сім пожеж. Зокрема, 5 займань сталися у житловому секторі, 1 — в господарській будівлі, 1 – на природньому об’єкті.

Загалом, від початку війни в області ліквідовано 430 пожеж, з яких 284 виникли через обстріли.

Водночас, за добу група піротехніків ДСНС 5 разів виїжджала для знешкодження боєприпасів, які не розірвались. Від початку війни виявлено та вилучено 127 вибухонебезпечних предметів.

Через ураження об’єктів критичної інфраструктури та активні бойові дії у місті Чернігів відсутнє теплопостачання. Електро-, водо- та газопостачання здійснюється частково. Відновлювальні роботи здійснюються за можливості.

Загинув чоловік нардепки Стефанишиної

Народна депутатка, пані член комітету з питань здоров'я нації, медичної допомоги та медичного страхування (партія "Голос") Ольга Стефанишина повідомила, що від російського снаряда біля Чернігова 30 березня загинув її чоловік.

"Мій коханий чоловік, Богдан, загинув від російського снаряда 30 березня під Черніговом, намагаючись врятувати людей. Я буду з нашими дітьми, не на зв'язку. Мені дуже боляче", - написала вона 31 березня у Facebook.

Обстріли Чернігова й Ніжина

Напередодні, 30 березня, окупанти завдали потужних ударів по житлових районах Чернігова та Ніжина. Внаслідок ворожих обстрілів та авіаударів постраждали або повністю зруйновані приватні будинки, низка будівель та об’єктів цивільної інфраструктури. Інформація про потерпілих уточнюється.

Мародерство окупантів

Росіяни на тимчасово захоплених територіях Черкаської області вдаються до мародерства. В'ячеслав Чаус уточнив, що йдеться про населені пункти, розташовані безпосередньо поруч з Черніговом, й також кілька у Ніжинському й Прилуцькому районах. Там ситуація справді критична, ворог сидить "на головах" у людей.

Крім того, за його словами, деякі російські підрозділи, які відрізані від основних регулярних частин, вивозять навіть чайники й коври людей. Награбоване окупанти складають до своїх БТРів.

"Люди у погребах, підвалах, а ворог витягує всю їжу, все продовольство. Знущається над нашими мешканціями. Цього ми ніколи їм не пробачимо", – наголосив Чаус.

Нагадаємо, у Чернігові мародери "обчистили" розбомблений стадіон "Десни".

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