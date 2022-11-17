Окупанти сім разів обстріляли прикордоння Сумщини з гранатометів, мінометів, артилерії та "Градів"

Під обстріл загарбників потрапили три громади.

Російські окупанти сім разів обстріляли прикордоння Сумської області з гранатометів, мінометів, артилерії та реактивних систем залпового вогню "Град".

Про це повідомив голова Сумської обласної військової адміністрації Дмитро Живицький.

"Росіяни протягом дня здійснили сім обстрілів прикордоння. При цьому використовували гранатомети, міномети, артилерію та "Гради", - зазначив він.

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Зокрема, під обстріл загарбників потрапили три громади.

Так, на одне з прикордонних сіл Середино-Будської громади ворог випустив 15 мін. Без руйнувань.

Крім того, зазнала обстрілів 4 рази Зноб-Новгородська громада.

"О 13-й годині по прикордонню російські військові ударили з "Градів". 10 "прильотів" по одному з сіл і стільки ж по іншому. Згодом майже одночасно були ще мінометний обстріл, артилерійський та з гранатомету. Загалом пролунали 11 вибухів на нашій території. Без наслідків", - розповів Живицький.

Також, за його даними, майже о 17:00 росіяни обстріляли прикордонне село Есманьської громади з артилерії (12 "прильотів"). За попередніми даними, обйшлося без руйнувань.

"На даний момент жодних ударних угрупувань чи додаткового скупчення ворожих військ біля кордонів Сумщини немає" - додав очільник ОВА.

Нагадаємо, окупанти за добу завдали по території України 25 ракетних ударів.

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