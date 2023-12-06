Окупанти скаржаться на чисельні втрати у районі Бахмуту - перехоплення ГУР

Окупанти обговорюють чисельні втрати серед особового складу та відсутність проведення кваліфікованої підготовки.
Російські окупанти скаржаться на чисельні втрати на полі бою та відсутність проведення кваліфікованої підготовки у підрозділах.
Про це військові злочинці РФ спілкувалися в телефонній розмові, яку перехопила українська розвідка.
Як зазначається, окупанти обговорюють чисельні втрати серед особового складу та відсутність проведення кваліфікованої підготовки у підрозділах, що діють у районі Бахмуту.
Крім того, обговорюють дезертирство, як можливість збереження життя та уникнення задіяння до ведення наступальних дій у складі штурмових груп.
“Реально пацани загинули. Хто безвісти зник. Щось дикість якась. У нас на виходи максимум тиждень, а переважно 5-7 днів. Я на жорстких м'ясорубках не був, я пі**ди не отримував. А ось пацани жорсткої пі**ди отримували”, - жаліється російський окупант.
Нагадаємо, що СБУ філігранно за місяць знищила десятки видів російської техніки на мільйони доларів.
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