Окупанти скаржаться на чисельні втрати у районі Бахмуту - перехоплення ГУР

Російські окупанти скаржаться на чисельні втрати на полі бою та відсутність проведення кваліфікованої підготовки у підрозділах.

Про це військові злочинці РФ спілкувалися в телефонній розмові, яку перехопила українська розвідка.

Як зазначається, окупанти обговорюють чисельні втрати серед особового складу та відсутність проведення кваліфікованої підготовки у підрозділах, що діють у районі Бахмуту.

Крім того, обговорюють дезертирство, як можливість збереження життя та уникнення задіяння до ведення наступальних дій у складі штурмових груп.

“Реально пацани загинули. Хто безвісти зник. Щось дикість якась. У нас на виходи максимум тиждень, а переважно 5-7 днів. Я на жорстких м'ясорубках не був, я пі**ди не отримував. А ось пацани жорсткої пі**ди отримували”, - жаліється російський окупант.

Нагадаємо, що СБУ філігранно за місяць знищила десятки видів російської техніки на мільйони доларів.

Читайте також: