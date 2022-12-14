Окупанти скерували на Нікопольщину понад 50 снарядів: відомо про наслідки атаки (фото)

Росіяни усю ніч проти 14 грудня атакували Нікопольщину Дніпропетровської області з "Градів", "Ураганів" та важкої артилерії. На житлові квартали окупанти скерували понад 50 снарядів.

Про це повідомив Валентин Резніченко, голова Дніпропетровської ОВА.

За його даними, російська армія тримала під прицілом два міста - Нікополь та Марганець. Туди ворог випустив понад 50 снарядів.

У Нікополі у результаті атаки РФ пошкоджені кілька приватних будинків, СТО, газопровід та лінії електропередач. У Марганці російські снаряди понівечили з десяток приватних будинків та господарських споруд, авто, газогони та електромережі.

В будинках мiстян зайнялися дві пожежі. Вогнеборці їх уже приборкали. На щастя, минулося без постраждалих.

Як повідомлялося, минулої ночі, 13 грудня російська армія теж вдарила по Нікопольському району Дніпропетровської області. Було зруйновано багато житлових будинків людей. Загиблих та поранених немає.

Нагадаємо, також рано-вранці 14 грудня армія РФ атакувала Київ та область дронами. Про перші вибухи стало відомо близько 6 ранку. Голова Київської ОВА Олексій Кулеба повідомив про роботу ППО. Станом на 08:00 загальна кількість збитих дронів сягнула 11.

За попередньої інформацією, уламок від одного із збитих дронів пошкодив дві адмінбудівлі в Шевченківському районі.

Заступник керівника Офісу президента України Кирило Тимошенко додав, що внаслідок атаки РФ у селі Вишневе, що в Київській області, пошкоджено приватний будинок.

Інформація щодо жертв уточнюється.

Читайте також: