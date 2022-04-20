Окупанти скидають надважкі авіабомби, сотні людей під завалами: яка ситуація в Маріуполі 20 квітня

Маріуполь залишається найгарячішою точкою на Донеччині. 95% міста зруйновано російськими окупанти. Там немає світла, води, опалення, зв'язку, продуктів. Скільки людей залишається в місті - невідомо.

ТСН.ua зібрав усе, що відбувалося в Маріуполі за минулу добу, 19 квітня.

Російські окупанти завдали ударів по "Азовсталі"

Російські окупанти завдали ударів по "Азовсталі", що в Маріуполі, надважкими авіабомбами. Наразі завод розбомблений та практично повністю знищений, повідомив заступник командира полку "Азов" Святослав "Калина" Паламар. За його словами, окупанти скидали на "Азовсталь" надпотужні бомби. Під завалами наразі перебувають "дуже багато людей".

Сотні людей залишаються під завалами заводу "Азовсталь"

"Під завалами є хлопці, які загинули, є бійці які поранені, є можливо і цивільні, до яких ми зараз не можемо дістатися. Також імпровізовані наші польові шпиталі, теж під завалами", - розповідає заступник командира полку "Азов", позивний "Калина".

Він зазначає, що не знають справжньої кількості. "Оскільки постійні бомбардування, постійні завали, та немає нормального зв’язку. І ми не можемо потрапити у деякі місця і сказати якісь конкретні цифри, Ми знаємо точно, що це сотні людей, серед яких велика кількість дітей, це і грудні діти, які перебувають тут, і ще поранені", - додає "Калина".

скріншот з відео

Якщо окупанти візьмуть під контроль Маріуполь, мирних переговорів більше не буде - Арестович

Радник очільника Офісу президента Олексій Арестович зазначив, що в разі взяття окупантами контроля над Маріуполем мирних переговорів з Росією може більше не бути. Арестович заявив, що в такому випадку головною ціллю для України стане повне знищення ворога.

Ситуація в Маріуполі все ускладнила: Подоляк не прогнозує, коли будуть наступні переговори з Росією

Радник голови Офісу президента України Михайло Подоляк не береться прогнозувати, коли відбудеться наступний раунд прямих переговорів з Росією щодо війни. Справа у тому, що РФ зробила серйозну ставку на другий етап війни проти України, заявив Подоляк.

Радник голови ОП зазначив, що ситуація в Маріуполі зробила переговорний процес з Росією "ще складнішим". Тож зараз важко говорити, коли будуть можливі наступні прямі мирні переговори з РФ, сказав Подоляк.

Associated Press

Путін влаштовує у Маріуполі другу Чечню – посольство США

За даними станом на 18 квітня, російські окупанти утримують у "фільтраційних" таборах по лінії Мангу-Нікольске-Ялта не менш 27 тисяч людей. Про це йдеться у повідомленні посольства США в Україні у Twitter.

Щонайменше 20 тисяч осіб утримуються росіянами для "фільтрації" на південному заході від Маріуполя. Ще від 5 тисяч до 7 тисяч людей перебувають у таборі біля села Безіменне на Донеччині, їх окупанти планують депортувати з України на територію РФ.

Окупанти під виглядом допомоги у пошуку зниклих маріупольців збирають інформацію для фільтрації

У блокадному Маріуполі російські окупанти під виглядом допомоги у пошуку зниклих людей збирають інформацію, аби проводити заходи фільтрації у місті. Окупанти створили чати, Telegram-канали, групи у соціальних мережах, які нібито допомагають у пошуку зниклих людей у місті. Про це повідомив радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко.

"Рівняти все з землею": СБУ перехопила розмову окупанта, який хвалиться масовими вбивствами у Маріуполі

СБУ перехопила розмову російського окупанта, який заявляє, що на "Азовсталь" у Маріуполі скинуть потужні бомби, щоб вбити усіх жителів міста. Російські вбивці обговорюють, що держава-окупантка планує скинути на завод тритонні бомби, щоб убити всіх людей.

Маріупольців, які опинилися в руках окупантів, намагаються депортувати або мобілізувати у війська загарбників

Російські військові блокують будь-які намагання організувати гуманітарні коридори та врятувати наших людей. Про це повідомив президент України Володимир Зеленський.

"Місцевих мешканців, які опинилися в руках окупантів, намагаються депортувати або навіть мобілізувати в окупаційні війська. Доля як мінімум десятків тисяч маріупольців, які були раніше переміщені на територію, підконтрольну Росії, невідома.

На жаль, ми не чуємо відповіді від Росії на пропозицію обміну, яка може дозволити врятувати мирних мешканців і захисників Маріуполя. І на це мовчання варто звернути увагу всім, хто був чи може бути пов'язаний із Росією. Коли буде вирішуватися ваша доля, у Москві мовчатимуть. Це показово. І це найкращий аргумент, щоб не зв'язуватися з Російською Федерацією", - заявив Зеленський.

20 квітня у Маріуполі працюватиме гуманітарний коридор

У середу, 20 квітня у Маріуполі працюватиме гуманітарний коридор для евакуації мирного населення. Про це повідомила віце-прем’єр-міністерка – міністерка з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірина Верещук.

Збір у Маріуполі сьогодні, 20 квітня, з 14:00 на розі вулиць Таганрозька та 130-ї Таганрозької дивізії. Колона рухатиметься за маршрутом: Маріуполь-Мангуш-Бердянськ-Токмак-Оріхів-Запоріжжя.

Крадуть побутову техніку і вивозять до Росії: у Маріуполі окупанти проникають до вцілілих квартир

Російські окупанти розпочали нову хвилю мародерства у блокадному Маріуполі. Загарбники країни-терористки Росії проникають до квартир, які вціліли внаслідок атак. З помешкань маріупольців виносять вціліле майно. Головна ціль росіян – побутова техніка. Згодом усе вкрадене вивозять до Росії, повідомив радник мера Маріуполя Петро Андрющенко.

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Нагадаємо, ведучі ТСН на 1+1 Наталія Мосейчук та Наталія Островська поговорили з відомим шоуменом та блогером Андрієм Бєдняковим. Розмова йшла про рідний для нього Маріуполь, який вже майже два місяці безжально обстрілюють російські окупанти та не дають цивільному населення евакуюватися.

Військовий очільник Маріуполя повідомив, скільки людей планують евакуювати "зеленим" коридором 20 квітня

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