Окупанти скинули 20 керованих авіабомб на Херсонщину: є загиблі

Протягом минулої доби російська окупаційна армія здійснив п'ять авіаційних ударів по Херсонській області. На мирні населені пункти росіяни скинули 20 керованих авіабомб.

Про це повідомили Сили оборони півдня.

Окупанти завдали авіаударів в райони населених пунктів Бериславського району: Берислав, Бургунка, Одрадокам’янка, Львове та Ольгівка.

Внаслідок ворожих атак загинуло троє цивільних мешканців. Одна людина отримала поранення. Зруйновано будівлі ЖЕКу, дитячого садка, ліцею, їдальні, приватного підприємства та трансформатор на його території. Пошкоджено понад 10 житлових будинків.

Як повідомлялося, 24 вересня російські війська двічі вдарили керованими авіабомбами по Херсону. Один зі снарядів влучив на територію промислового підприємства.

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