Окупанти скинули авіабомби на Херсонщину – є жертва (фото)

Внаслідок чергової атаки РФ по Херсонщині є жертва серед цивільних.

Окупаційна армія РФ у ніч проти 18 жовтня, близько 01:15, вкотре обстріляла Бериславський район на Херсонщині. Попередньо, атаку здійснено керованими авіабомбами – внаслідок удару загинув чоловік.

Про це повідомила Херсонська обласна прокуратура.

"Ворог поцілив по території приватного домоволодіння. Від отриманих поранень загинув господар, який перебував на подвірʼї. Пошкоджено обʼєкти цивільної інфраструктури", - йдеться у повідомленні.

Наслідки удару РФ авіабомбою по Херсонщині / Фото: Прокуратура Херсонської області

Наслідки удару РФ авіабомбою по Херсонщині / Фото: Прокуратура Херсонської області

За процесуального керівництва Бериславської окружної прокуратури розпочато досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни, поєднаного з умисним вбивством (ч. 2 ст. 438 КК України).

Прокурори та слідчі поліції проводять першочергові слідчі дії та документують наслідки збройної агресії Росії

Нагадаємо, ТСН.ua зібрав все, що відомо про наслідки ракетного удару по Запоріжжю та жертв (фото, відео).

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