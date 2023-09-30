Окупанти скинули авіабомбу на Костянтинівку: поранена дитина

На щастя, травми у 13-річного хлопця легкі - йому надають всю необхідну медичну допомогу.

Російські окупанти у суботу, 30 вересня, скинули авіабомбу на Костянтинівку. В результаті ворожої атаки в місті поранено дитину.

Про це повідомив в.о. начальника Донецької обласної військової адміністрації Ігор Мороз у Telegram.

На Костянтинівку ворог скинув керовану авіабомбу

За даними Мороза, на Костянтинівку росіяни скинули керовану авіабомбу. В результаті чого було поранено 13-річну дитину.

"На щастя, травми у хлопця легкі - йому надають всю необхідну медичну допомогу. Внаслідок удару пошкоджено 17 приватних будинків, багатоповерхівку, підприємство, лінію електропередач і два автомобілі", - пояснив він.

Удар по Очеретяному

В Очеретиному під удар потрапило підприємство, від обстрілу зайнялася суха трава. У Новоселівці Першій російська артилерія вгатила по школі — снаряд влучив у дах, пошкоджено декілька класних кімнат. Також постраждала трансформаторна підстанція — без електрики залишилися п'ять сіл громади.

Російські обстріли не припиняються ні на день — ворог цілеспрямовано б'є по цивільним.

Нагадаємо, на Донеччині загинув фотограф і воїн-доброволець з Лос-Анджелеса Володимир Миронюк.

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