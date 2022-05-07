Окупанти скинули авіабомбу на школу в Білогорівці поблизу Лисичанська: там було 90 людей

Окупанти скинули авіабомбу на школу в Білогорівці поблизу Лисичанська: там було 90 людей

Російські окупанти скинули на школу в Білогорівці (Луганська область) авіабомбу, в той час коли там переховувалися місцеві мешканці.

У підвалі школи під час удару перебувало близько 90 людей.

Про це розповів голова Луганської ОВА Сергій Гайдай.

За його словами, в останній тиждень Білогорівка - село поблизу Лисичанська - гаряча точка. Росіяни намагаються там здійснити прорив, точаться постійні бої.

"Сьогодні російські вбивці "воювали" з беззбройними мирними мешканцями. Рашисти скинули авіабомбу на школу, в якій ховалося майже все село. Всі, хто не встиг евакуюватися. Після влучання в клуб, підвал школи був єдиним місцем порятунку, але росіяни забрали в людей і цей шанс", — написав Гайдай.

Голова ОВА повідомив, що у школі на час удару перебувало близько 90 людей. Близько 30 осіб вже врятували з-під завалів. Рятувальна операція триває.

Нагадаємо, що росіяни накрили "Градом" Привілля: загинули двоє дітей, ще двоє й одна жінка були поранені.

Читайте також: