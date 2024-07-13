Окупанти скинули бомбу на зупинку в Мирнограді: є загиблі 

На місці удару працювали всі профільні служби.
Росія влучила авіабомбою у зупинку громадського транспорту та адмінбудівлю у Мирнограді Донецької області.
Про це повідомляє пресслужба Національної поліції.
На місці загинули троє чоловіків, серед них — 42-річний водій автобусу. Жінка, 1983 року народження, померла в лікарні.
Серед поранених — 16-річний хлопець, а також 4 чоловіки та 4 жінок (від 20 до 62 років).
Руйнувань зазнали 8 багатоквартирних і 5 приватних будинків, 4 крамниці, 2 адмінбудівлі та 2 заклади освіти, цивільний автомобіль.
На місці працювали вибухотехніки, парамедики, слідчо-оперативна група поліції, а також всі профільні служби.
Поліцейські зібрали докази воєнного злочину РФ, правова кваліфікація — ч.2 ст. 438 ККУ (порушення законів та звичаїв війни).
Нагадаємо, армія РФ вдарила авіабомбою по селу Білий Колодязь Вовчанської громади на Харківщині, загинули троє людей, восьмеро постраждали.
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