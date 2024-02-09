Окупанти скинули дрон на автівку: на Херсонщині живцем згоріли жінки (фото)

Правоохоронці здійснюють розслідування.
На Херсонщині, неподалік Берислава, внаслідок атаки російськими військами з дрона по автомобілю загинули дві жінки.
Про це в Telegram повідомив очільник Бериславської РВА Володимир Літвінов.
Це сталось 8 лютого 2024 року близько 16:00. Правоохоронці виявили автомобіль, який горів на автодорозі поблизу Берислава. Всередині автівки перебували тіла двох загиблих людей.
За даними Літвінова, це жительки Козацького, жінки 43 та 58 років.
За процесуального керівництва органів прокуратури Херсонської області розпочато досудове розслідування у кримінальних провадженнях за фактами порушення законів та звичаїв війни (ч. 1, 2 ст. 438 КК України).
Нагадаємо, 5 лютого під час ворожої атаки по Херсону в автівці згоріли чоловіки.
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