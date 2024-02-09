Окупанти скинули дрон на автівку: на Херсонщині живцем згоріли жінки (фото)

На Херсонщині, неподалік Берислава, внаслідок атаки російськими військами з дрона по автомобілю загинули дві жінки.

Про це в Telegram повідомив очільник Бериславської РВА Володимир Літвінов.

Це сталось 8 лютого 2024 року близько 16:00. Правоохоронці виявили автомобіль, який горів на автодорозі поблизу Берислава. Всередині автівки перебували тіла двох загиблих людей.

За даними Літвінова, це жительки Козацького, жінки 43 та 58 років.

Фото: Прокуратура Херсонської області

За процесуального керівництва органів прокуратури Херсонської області розпочато досудове розслідування у кримінальних провадженнях за фактами порушення законів та звичаїв війни (ч. 1, 2 ст. 438 КК України).

Нагадаємо, 5 лютого під час ворожої атаки по Херсону в автівці згоріли чоловіки.

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