Окупанти скинули дві бомби на острів Зміїний та розбили ракетою базу відпочинку на Одещині — ОК “Південь”

Окупанти скинули дві бомби на острів Зміїний та розбили ракетою базу відпочинку на Одещині — ОК “Південь”

На південному напрямку оборони 2 липня ворог продовжував завдавати авіаційних ударів.

Російські окупанти, які на півдні України не мають можливостей маневрувати на суходолі, намагаються посилити натиск із повітря. Зокрема, упродовж доби 2 липня вони бомбардували покинутий острів Зміїний та завдали ракетний удар по базі відпочинку в Одеській області.

Про це повідомили в оперативному командуванні “Південь”.

За інформацією українських військових, упродовж минулої доби ворог завдав 9 авіаційних ударів, із них на Херсонщині - 5 парами ударних гелікоптерів Ка-52 з намаганням повернути собі втрачені позиції в районі звільненої Іванівки, ще 1 удар – в районі Мирного.

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Також ворожі бомбардувальники Су-24 під прикриттям винищувача Су-30 завдали два бомбові удари по острову Зміїному. А потім з винищувача Су-30 по Білгород-Дністровському району Одещини було випущено ракета Х-31, яка поцілила у господарчу будівлю прибережної бази відпочинку.

“Значних руйнувань та загорань не виникло, загиблих та постраждалих немає”, - повідомили в ОК “Південь”.

У відповідь українські льотчики завдали 5 ударів літаками та гелікоптерами по двох складах боєприпасів та п’ятьох осередках скупчення ворожої сили в районах П'ятихаток, Високопілля, Дудчан та Центрального.

За попередніми даними знищено:

29 окупантів;

1 самохідну гаубицю “Мста-С”;

2 самохідні крупнокаліберні гаубиці “Пітон”;

6 одиниць броньованої техніки.

Окрім того, українські захисники завадили ворогові провести розвідку боєм в напрямку Іванівки. “На двох бойових броньованих “Тиграх”, силами до взводу, рашистам довелось ретируватися в бік Ольгіного”, - йдеться у повідомленні.

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Нагадаємо, увечері в суботу, 2 липня, окупанти обстріляли Краматорськ Донецької області з РСЗВ "Смерч". Місцева влада повідомляє про два снаряди, які, на щастя, не розірвалися.

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