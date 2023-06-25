Окупанти скинули хімічний снаряд на позиції ЗСУ, але не врахували один нюанс - речник Сил оборони

На Мар'їнському напрямку в Донецькій області російські окупаційні війська застосували проти ЗСУ хімічний боєприпас. Однак, при цьому окупанти не врахували напрямку вітру, який дув у їхню ж сторону.

Про це повідомив речник Сил оборони Таврійського напрямку Валерій Шершень в ефірі телемарафону в неділю, 25 червня.

“Зафіксовано факт скидання на одну з позицій забороненого хімічного боєприпасу — аерозольного, задушливої дії. Вітер був у бік противника”, - зазначив він.

Валерій Шершень додав, що упродовж доби на Мар'їнському напрямку відбулося 13 бойових зіткнень під час спроб російських підрозділів атакувати позиції Сил оборони.

Ворог здійснив понад 440 обстрілів із танків, реактивних систем залпового вогню та ствольної артилерії.

Під артилерійськими обстрілами перебували населені пункти Красногорівка, Мар'їнка, Побєда, Георгіївка, Курахове та Олексіївка.

Нагадаємо, ніч проти 24 червня з-під Мар’їнки Донецької області, де Сили оборони України протистоять російським загарбникам, намагалися тихцем відступити підрозділи чеченського батальйону “Ахмат-Восток”.

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